Investigan a policías viales tras aparente soborno por parte de ex futbolista

Un video muestra el momento en que Adolfo “Bofo” Bautista, tras dialogar con dos oficiales mujeres, aparentemente les entrega dinero

Por: Marck Hernández

El titular de la Policía Vial ordenó de inmediato que ambas oficiales fueran turnadas a la Dirección de Asuntos Internos. EL INFORMADOR/ARCHIVO

La Comisaría de la Policía Vial informó que ya se abrió una investigación contra las agentes viales que aparecen en un video recibiendo, presuntamente, un soborno del exfutbolista Adolfo “Bofo” Bautista.

El video, que se ha difundido en redes sociales, muestra el momento en que Bautista es detenido mientras conducía una camioneta de lujo, en las imágenes se observa cómo, tras dialogar con dos oficiales mujeres, aparentemente les entrega dinero.

Por ello, Jorge Arizpe, titular de la Policía Vial, ha instruido de manera inmediata que ambas oficiales sean puestas a disposición de la Dirección de Asuntos Internos.

El objetivo de esta medida es que se garantice la transparencia y que se lleven a cabo las investigaciones correspondientes para esclarecer los hechos y determinar, en estricto apego a la normatividad, las responsabilidades administrativas que pudieran derivarse.

La Comisaría de la Policía Vial señala que ningún acto indebido, mal comportamiento o   corrupción será tolerado dentro de la corporación.

Y llaman a la ciudadanía a denunciar cualquier irregularidad por parte del personal de la institución a través de los canales oficiales de atención y denuncia, con la certeza de que cada caso será atendido con responsabilidad.

