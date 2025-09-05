Shakira en Guadalajara: ¿Cómo llegar al Estadio Akron? Aquí las rutas

La Loba volverá a pisar tierras tapatías este próximo 6 y 7 de septiembre como parte de su gira "Las Mujeres Ya No Lloran", y al igual que en sus anteriores fechas, Shakira promete ofrecer un show digno de incendiar el Estadio Akron con la euforia de todos sus fanáticos.

Así que, si estás pensando en asistir al concierto y no eres de Guadalajara o simplemente no sabes qué ruta tomar al llegar a uno de los recintos más importantes del país, a continuación te lo explicamos.

La espera terminó para los fanáticos de la colombiana, pues Shakira regresará una vez más a la Perla Tapatía con un espectáculo que ha deslumbrado a oyentes de todo el mundo.

Así que, si quieres escuchar algunos de sus más grandes éxitos como "Ojos así", "Suerte", "Rabiosa" y más, la cita está pactada para el 6 y 7 de septiembre a las 20:30 horas en el Estadio Akron, ubicado en la Avenida Circuito JVC 2800, El Bajío, Zapopan, Jalisco.

Para llegar al recinto existen muchas opciones, ya que puedes utilizar el autobús urbano y tomar cualquiera de estas rutas:

Ruta C138 Vía 1

Inicia en Walmart Guadalupe - Periférico Manuel Gómez Morín - Calle Chicle - Calle Tuya - Prolongación Tepeyac - Av. Las Torres - Av. Del Bosque - Av. Bajío - Aviación - 5 de Mayo - lateral de Periférico Manuel Gómez Morín - Inglaterra - lateral Periférico Gómez Morín - Av. Naciones Unidas - Av. Universidad - Av. Patria - Av. Naciones Unidas - lateral Periférico Manuel Gómez Morín - Av. 5 de Mayo - Aviación - Av. Bajío - Av. Del Bosque - Av. Las Torres - Calle Sol - termina en Walmart Guadalupe.

Hace transferencia en las estaciones Chapalita Inn y San Juan de Ocotán de Mi Macro Periférico.

Ruta C138 Vía 2

Inicia en Tecnológico Nacional de México (calle El Arenero), vuelta derecha en Av. Vallarta, vuelta izquierda en Av. Aviación, vuelta derecha en 5 de Mayo, vuelta derecha en lateral de Periférico Manuel Gómez Morín, vuelta izquierda en Inglaterra, vuelta derecha en lateral Periférico Gómez Morín, vuelta derecha en Av. Naciones Unidas, vuelta derecha en Av. Universidad, vuelta derecha en Av. Patria, vuelta derecha en Av. Naciones Unidas, vuelta derecha en lateral Periférico Manuel Gómez Morín, retorno, vuelta derecha en Av. 5 de Mayo, vuelta izquierda en Aviación, vuelta derecha en Av. Vallarta, vuelta en “U” en Av. Vallarta, vuelta derecha en calle El Arenero, fin en Tecnológico Nacional.

Ruta 629 B Vía 1

Lugares de interés: Hotel Casino - Centro de Guadalajara - Hotel Centro - Parque de la Revolución - Estación Juárez del Tren Ligero - Edificio de la Universidad de Guadalajara - Fuente Minerva - Universidad Panamericana - Universidad Cuauhtémoc Plantel Guadalajara - ITESM Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey - Flextronics Norte - Colegio del Aire.

Calles y avenidas: Calle Morelos - Del Federalismo - Av. Juárez - Av. Ignacio L. Vallarta - Calle Morelos - Colegio del Aire - Aviación - Carretera a la Base Aérea - Carretera a Tesistán - Eliseo Orozco Gtz.

Parada para llegar al estadio: Cruce Av. Vallarta (Carretera a Nogales) - Aviación (Avenida del Bajío).

Ruta 629 B Vía 2

Lugares de interés: Centro de Guadalajara - Edificio de la Universidad de Guadalajara - Estación Juárez del Tren Ligero - Centro Magno - Hotel Fiesta Americana Guadalajara - Plazuela Vallarta - Universidad Guadalajara Lamar - La Gran Plaza - Hotel Camino Real de Guadalajara - Arboledas - Plaza Galerías - Sam’s Club - La Estancia - Universidad Panamericana - Cervecería Minerva - Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey - 15va Región Militar - Flextronics.

Calles y avenidas: Calle Morelos - Del Federalismo - Av. Juárez - Av. Ignacio L. Vallarta - Calle Ocampo - Camino Antiguo a San Juan de Ocotlán - Libramiento Carretera a la Base Aérea - Carretera a Tesistán - Calle Prof. Idolina Gaona de Cosío.

Parada para llegar al estadio: Cruce Av. Vallarta (Carretera a Nogales) - Aviación (Avenida del Bajío).

Ruta 629 Vía La Venta

Lugares de interés: Bosque de la Primavera - Pinar de la Venta - La Venta del Astillero - Rancho Contento - Camichines - Fuente Minerva - Edificio de la Universidad de Guadalajara - Estación Juárez del Tren Ligero.

Calles y avenidas: Carretera Guadalajara-Tepic - Av. Vallarta - Calle Morelos - Av. Juárez - Calle Morelos - Del Federalismo Sur.

Parada para llegar al estadio: Cruce Av. Vallarta (Carretera a Nogales) - Aviación (Avenida del Bajío).

Ruta 39 A Vía Base Aérea

Lugares de interés: Parque Morelos - Museo del Periodismo y las Artes Gráficas - Escuela Preparatoria de Jalisco - Hospital General Regional 45 del IMSS - Quinta Real - Plaza México - Plaza Bonita - Sam’s Club La Estancia - Parque Funeral Colonias.

Calles y avenidas: Calle San Felipe - Av. México - Av. Vallarta - Colegio del Arte - Valle Ocampo - Calz. Independencia.

Parada para llegar al estadio: Cruce Av. Vallarta (Carretera a Nogales) - Aviación (Avenida del Bajío).

Ruta SiTren Línea 1 (Antes PreTren)

Lugares de interés: Glorieta Minerva - Hotel Fiesta Americana - Guadalajara - Minerva - Plazuela Vallarta - Universidad Guadalajara Lamar - La Gran Plaza Fashion Mall - Plaza Galerías - Universidad Panamericana Campus Guadalajara - Concentro.

Calles y avenidas: Av. Juárez - Av. Ignacio L. Vallarta.

Parada para llegar al estadio: Cruce Av. Vallarta (Carretera a Nogales) - Aviación (Avenida del Bajío).

Ruta 629 A

Lugares de interés: Universidad del Valle de México (UVM) Campus Zapopan - Universidad Panamericana - Sam’s Club La Estancia - Arboledas - Galería Quinta Real - Hotel Camino Real de Guadalajara - Gran Plaza - Plazuela Vallarta - Centro Magno - Edificio de la Universidad de Guadalajara - Estación Juárez del Tren Ligero.

Calles y avenidas: De San Juan - Periférico Pte. - Calz. de los Álamos - Av. Ignacio L. Vallarta - De los Novelistas - Calle Morelos - Av. Juárez - Del Federalismo Sur.

Parada para llegar al estadio: Parada del puente de la UVM (Universidad del Valle de México) Campus Zapopan.

Ruta 380

Lugares de interés: Núcleo Médico y Hospital de Nuestra Señora de Guadalupe - Cruz Roja Toluquilla - Restaurant Campestre Los Compadres - Viveros Toluquilla - Coca-Cola Periférico Sur - Hewlett Packard - Plaza Centro Sur - Estación Periférico Sur Tren Ligero - UVM Campus Sur - Continental - Freescale Semiconductor México - ITESO - Pirámide Ixtepete - Walmart Guadalupe - Universidad Administrativa de Zapopan - UVM Campus Zapopan - Centro de Salud de Cd. Granja - Comisión Federal de Electricidad - Parque Funeral Colonias - Comisión Nacional Forestal - Escuela Preparatoria No. 15 UdeG - Club de Golf Las Lomas - Instituto Cumbres San Javier - Honda Acueducto - Soriana Belenes - Plaza San Isidro - CUCEA - Preparatoria No. 10 UdeG - Universidad Tec Milenio Zapopan - Cetis No. 14 - Unidad Deportiva Tabachines - Tren Ligero Periférico Norte - Academia de Policía - Parque Planetario - Clínica IMSS Número 93.

Calles y avenidas: Fco. I. Madero - Anillo Periférico Sur Manuel Gómez Morín - Tonaltecas - Tonalá - 18 de Marzo - Porfirio Díaz - Justo Sierra.

Parada para llegar al estadio: Parada del puente de la UVM (Universidad del Valle de México) Campus Zapopan.

Ruta 619 (Verde) Vía 2

Lugares de interés: Parroquia San Josemaría Escrivá de Balaguer - Unidad Deportiva Lomas del Sur - Condominio Villas Terranova VII - Plaza Centro Sur - Tele Tech - Continental Automotive Services - IMSS Apoyo Técnico Regional - UVM Campus Guadalajara Sur - ITESO - Parque Jalisco - Holiday Inn Express Guadalajara ITESO - Unidad Administrativa Guadalupe - Colegio Anáhuac Chapalita - Centro Acuático Scotiabank - UVM Campus Zapopan - Ciudad Judicial Federal - One Guadalajara Periférico Poniente - Parque Funeral Colonias - Comisión Nacional Forestal.

Calles y avenidas: Avenida Lomas de Ginebra - Blvd. Lomas del Sur - Av. 8 de Julio - Periférico Sur - Av. Inglaterra - Carretera Tepic–Guadalajara - Av. Guadalupe - Calle Benito Juárez - Av. Mariano Otero - Av. Camino al ITESO - Av. Cristóbal Colón - 20 de Noviembre - Av. González Gallo - Camino a San Sebastián - Camino al Rancho La Teja - Camino a la Cajilota - Camino a Agua Amarilla - A Tlajomulco.

Parada para llegar al estadio: Parada del puente de la UVM (Universidad del Valle de México) Campus Zapopan.

Ruta 619 (Verde) Vía 1

Lugares de interés: Parroquia San Josemaría Escrivá de Balaguer - Unidad Deportiva Lomas del Sur - Condominio Villas Terranova VII - Plaza Centro Sur - Tele Tech - Continental Automotive Services - IMSS Apoyo Técnico Regional - UVM Campus Guadalajara Sur - ITESO - Parque Jalisco - Holiday Inn Express Guadalajara ITESO - Unidad Administrativa Guadalupe - Colegio Anáhuac Chapalita - Centro Acuático Scotiabank - UVM Campus Zapopan - Ciudad Judicial Federal - One Guadalajara Periférico Poniente - Parque Funeral Colonias - Comisión Nacional Forestal.

Calles y avenidas: Avenida Lomas de Ginebra - Blvd. Lomas del Sur - Av. 8 de Julio - Periférico Sur - Av. Inglaterra - Carretera Tepic–Guadalajara - Av. Guadalupe - Calle Benito Juárez - Av. Mariano Otero - Av. Camino al ITESO - Av. Cristóbal Colón - 20 de Noviembre - Av. González Gallo - Camino a San Sebastián - Camino al Rancho La Teja - Camino a la Cajilota - Camino a Agua Amarilla - A Tlajomulco.

Parada para llegar al estadio: Parada del puente de la UVM (Universidad del Valle de México) Campus Zapopan.

Ruta 25

Lugares de interés: Bosque Colomos - Club Atlas Chapalita - Jardines de Chapalita - Guadalajara Country Club - Barranca Oblatos - IMSS Unidad Médico Familiar Número 48 - Jardines de la Barranca.

Calles y avenidas: Blvd. Las Torres - Av. Guadalupe - Av. Vallarta - Av. Patria - Av. Ávila Camacho - Av. Alcalde - Circunvalación División del Norte - Circunvalación Oblatos - Hacienda de Tala.

Parada para llegar al estadio: Parada en Blvd. Las Torres y Tecalitlán.

Ruta 640 Vía Tutelar

Lugares de interés: Walmart Guadalupe - Dirección General de Servicios Públicos Municipales - Tianguis del Sol - Parque Colli Primavera II - Plaza Ciudadela - Plaza del Sol - Hampton Inn Guadalajara Expo - Holiday Inn Hotel Guadalajara - Glorieta Minerva.

Calles y avenidas: Calle Puerto Guaymas - Av. Tepeyac - Av. Las Torres - Av. Guadalupe - Calle Misión Santo Tomás - Av. Tepeyac - Av. Moctezuma - Av. Hidalgo - Calle Colli - Calle Volcán Cofre de Perote - Av. El Colli - Calle Playa Hermes - Av. Moctezuma - Av. Adolfo López Mateos - Av. Miguel Hidalgo - Av. de las Américas - Calle Reforma - Manuel M. Diéguez - Calle José María Vigil - Calle Andrés Terán - Av. de los Maestros - Calle Ignacio Ramírez - Calle Nicolás Romero - Av. Ávila Camacho - La Mariscal Pte. - Enrique Díaz de León - Av. Zoquipan.

Parada para llegar al estadio: Parada en Av. Guadalupe y Blvd. Las Torres.

Ruta 59

Lugares de interés: Central Camionera Nueva - Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses - Parque de la Liberación - Estación Unidad Deportiva Tren Ligero Línea 1 - Plaza del Sol - Plaza Ciudadela - Tianguis del Sol - Dirección General de Servicios Públicos Municipales - Walmart Guadalupe.

Calles y avenidas: Felipe Ángeles - Tonalá - Salvador Hinojosa - De las Torres - A los Altos - Lázaro Cárdenas - Av. Mariano Otero - Av. Adolfo López Mateos Sur - Av. Moctezuma - Tchaikovski - Av. Guadalupe - Prol. Av. Guadalupe.

Parada para llegar al estadio: Parada en Av. Guadalupe y Blvd. Las Torres.

Ruta 51 D Fortín – Tepeyac

Lugares de interés: CFE 16 de Septiembre - Parque Presbítero Severo Díaz - Mercado México - Chapultepec - Hotel Plaza Diana - Glorieta de los Caballos - Glorieta Chapalita - Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) - Tianguis del Sol - Dirección General de Servicios Públicos Municipales - Walmart Guadalupe - Valle de San Nicolás - Fortín.

Calles y avenidas: Av. 16 de Septiembre - Av. de la Paz - Av. de los Arcos - Av. Niños Héroes - Av. Guadalupe - Av. de las Rosas - Av. Tepeyac - Calle Misión Santo Tomás - Av. Guadalupe - Prol. Av. Guadalupe - Prol. Mariano Otero.

Parada para llegar al estadio: Parada en Av. Guadalupe y Blvd. Las Torres.

Ruta 51 D Tizate – Tepeyac

Lugares de interés: CFE 16 de Septiembre - Parque Presbítero Severo Díaz - Mercado México - Chapultepec - Hotel Plaza Diana - Glorieta de los Caballos - Glorieta Chapalita - Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) - Tianguis del Sol - Dirección General de Servicios Públicos Municipales - Walmart Guadalupe - El Rehilete - El Tizate.

Calles y avenidas: Av. 16 de Septiembre - Av. de la Paz - Av. de los Arcos - Av. Niños Héroes - Av. Guadalupe - Av. de las Rosas - Av. Tepeyac - Calle Misión Santo Tomás - Av. Guadalupe - Prol. Av. Guadalupe - Calle del Arroyo.

Parada para llegar al estadio: Parada en Av. Guadalupe y Blvd. Las Torres.

Ruta 51 D Directo – Guadalupe

Lugares de interés: CFE 16 de Septiembre - Parque Presbítero Severo Díaz - Mercado México - Chapultepec - Hotel Plaza Diana - Glorieta de los Caballos - Glorieta Chapalita - Jardines del Tepeyac - COMUDE Plaza Guadalupe - IMSS Clínica 178 - Dirección General de Servicios Públicos Municipales - Walmart Guadalupe - El Rehilete - El Tizate.

Calles y avenidas: Av. 16 de Septiembre - Av. de la Paz - Av. de los Arcos - Av. Niños Héroes - Av. Guadalupe - Prol. Av. Guadalupe - Prol. Mariano Otero.

Parada para llegar al estadio: Parada en Av. Guadalupe y Blvd. Las Torres.

Ruta 703 Turquesa Vía 1 (SITRAN)

Lugares de interés: Gran Terraza Oblatos - Calzada Independencia - Parque Canino Circunvalación - Vialidad SEMOB - Jardines del Country - Oficinas SAT Américas - Glorieta Minerva - Glorieta de los Caballos - Glorieta Chapalita - Jardines del Tepeyac - COMUDE Plaza Guadalupe - IMSS Clínica 178 - Dirección General de Servicios Públicos Municipales - Walmart Guadalupe - El Rehilete - Valle de San Nicolás - La Granja.

Calles y avenidas: Circunvalación Oblatos - Circunvalación Dr. Atl - Circunvalación División del Norte - Av. Adolfo López Mateos - Av. Guadalupe - Prol. Av. Guadalupe - Prol. Mariano Otero - Heroico Colegio Militar.

Parada para llegar al estadio: Parada en Av. Guadalupe y Blvd. Las Torres.

O bien, puedes tomar Mi Macro Periférico y bajarte en la estación Estadio Chivas , donde deberás caminar por el andador Chivas rumbo al Estadio Akron.

Plataformas de transporte como Uber o Didi también pueden ser una buena opción, solo que, al igual que en automóvil propio, se recomienda llegar temprano para evitar congestionamientos. El costo aproximado de un viaje al estadio es de $230 pesos mexicanos, pero puede variar dependiendo de la demanda y del lugar donde lo tomes.

