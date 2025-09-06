SMN advierte lluvias intensas y calor extremo en gran parte de México esta semana

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió este sábado un aviso extendido a 96 horas en el que advierte sobre condiciones de lluvias fuertes a intensas en gran parte del territorio nacional, acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo. El organismo señaló que el monzón mexicano, canales de baja presión, divergencia en altura y el frente frío número 2 serán los principales fenómenos que mantendrán la inestabilidad atmosférica durante el fin de semana y los primeros días de la próxima semana.

Para este sábado se pronostican lluvias puntuales intensas en Durango y precipitaciones fuertes en estados como Sonora, Chihuahua, Sinaloa y Nayarit. Además, el frente frío número 2, cercano a la frontera norte, en interacción con un canal de baja presión, generará rachas de viento de hasta 60 km/h, tormentas eléctricas y caída de granizo en entidades del noreste como Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí.

El domingo continuará la actividad pluvial en gran parte del país. El monzón mexicano y la humedad proveniente del Pacífico y el Golfo de México propiciarán lluvias de fuertes a muy fuertes en Chihuahua, Durango, Sinaloa y Nayarit, así como precipitaciones en la península de Baja California, el centro y el sureste del territorio. De igual manera, se prevén vientos con rachas de 40 a 50 km/h y oleaje de hasta 2.5 metros en costas del Pacífico mexicano.

Entre el lunes 8 y el miércoles 10 de septiembre, la inestabilidad atmosférica se intensificará con la llegada de una nueva onda tropical al sureste del país, que junto con la circulación ciclónica en niveles medios y la persistencia del frente frío número 2, provocará lluvias torrenciales en estados del sur y sureste, además de fuertes precipitaciones en el occidente y noreste del territorio nacional. El martes se esperan acumulados significativos en Zacatecas, Nayarit, Jalisco y Chiapas.

En cuanto a temperaturas, se mantendrá un ambiente caluroso a muy caluroso en entidades del norte, Pacífico, Golfo de México y la península de Yucatán, con valores que podrían superar los 40 °C en regiones de Sonora, Sinaloa, Campeche y Yucatán. Por otro lado, durante las madrugadas se prevén temperaturas mínimas de 0 a 5 °C en zonas serranas de Durango, Estado de México, Puebla y Baja California, incluso con valores cercanos a -5 °C hacia el miércoles en áreas altas de Baja California.

El SMN advirtió que las lluvias podrían ocasionar incremento en ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Por ello, exhortó a la población a mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender las recomendaciones de Protección Civil para reducir riesgos asociados a estos fenómenos meteorológicos.

SV