El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó este sábado 06 de septiembre que "Kiko" alcanzó una peligrosa categoría 4, pero se encuetra lejos de costas mexicanas.

El huracán "Kiko" de categoría 4 en la escala Saffir-Simpson, continúa su desplazamiento hacia el oeste, sin representar peligro para territorio mexicano.

En su distancia al lugar más cercano, el ciclón tropical se localiza a 2 mil 780 km al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur.

Su desplazamiento actual es hacia el oeste-noroeste (290°) a 17 km/h. Se mantienen vientos máximos sostenidos de 215 km/h y rachas de 260 km/h.

Debido a su distancia y trayectoria no se emiten recomendaciones.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *

OA