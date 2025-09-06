Yo Jalisco apoyo para transporte: Conoce cuándo renovar tu tarjeta

El programa Yo Jalisco es una iniciativa del Gobierno del Estado diseñada para garantizar el acceso gratuito al transporte público a grupos prioritarios, como estudiantes, personas con discapacidad, adultos mayores y mujeres jefas de familia.

A través de un comunicado el Gobierno de Jalisco anunció el inicio de la etapa de refrendos de la tarjeta Yo Jalisco, que corresponde a la convocatoria 2025B.

De acuerdo con la información emitida, del 8 de septiembre al 3 de octubre, las y los beneficiarios del programa Yo Jalisco, Apoyo para el Transporte deberán realizar el proceso de renovación y reactivación de sus tarjetas para mantener la gratuidad del servicio.

La Secretaría del Sistema de Asistencia Social (SSAS) informó que la actualización de documentos es obligatoria y varía según la modalidad:

Mujeres sostén de hogar, personas adultas mayores, personas con discapacidad y cuidadores: reactivación anual con entrega de documentos.

Estudiantes: refrendo semestral para comprobar inscripción escolar.

Menores de edad: dos copias del acta de nacimiento y del INE del padre, madre o tutor.

El trámite inicia en la plataforma yojaliscotransporte-ssas.jalisco.gob.mx, donde los usuarios deben actualizar sus datos, responder encuestas y agendar una cita.

Durante el proceso de actualización, las tarjetas podrán usarse como monedero electrónico con tarifa preferencial de medio pasaje. Una vez concluido el trámite, la recarga tendrá vigencia hasta el 27 de diciembre.

La SSAS recordó que este procedimiento es obligatorio cada semestre, y quienes no lo realicen en el periodo establecido serán dados de baja del padrón de beneficiarios.

Los refrendos se efectuarán de lunes a viernes, de 9:00 a 16:00 horas, en distintos módulos ubicados en Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlajomulco, entre ellos San Jacinto, CUCEA, CUCEI, Oblatos, San Juan de Dios, DIF Zapopan, CONALEP Tonalá y CAT del Valle.

Asimismo anunciaron que en los próximos días se dará a conocer la información sobre la entrega de nuevas tarjetas para las personas registradas en la convocatoria 2025B.

