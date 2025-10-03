El Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) mantiene el pronóstico bajo de lluvias, pero el pronóstico prevé que estas podrían regresar en un par de días. Aquí la información:

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que la región Pacífico Centro espera cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Michoacán y Colima, así como lluvias puntuales fuertes en Nayarit y Jalisco; acompañadas con descargas eléctricas y posible caída de granizo; dichas lluvias podrían originar el incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, inundaciones, encharcamientos y visibilidad reducida. Por la mañana, ambiente fresco a templado. Por la tarde, ambiente cálido a caluroso. Viento de dirección variable de 30 a 50 km/h con rachas de 60 a 70 km/h y oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura en costas de Colima y Michoacán; rachas de viento de 40 a 50 km/h y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en costas de Jalisco, y rachas de viento de hasta 40 km/h en Nayarit.

El Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM) de la UdeG prevé para Guadalajara este día combinación de sol y nubes. No se descarta la probabilidad de alguna lluvia dispersa por la tarde . La temperatura máxima esperada es de 27-28 °C y mínimas de 16-17 °C.

Lluvia en Guadalajara

Viernes 2% de probabilidad de lluvia 28 – 15 °C Sábado 3% de probabilidad de lluvia 29 – 15 °C Domingo 9% de probabilidad de lluvia 28 – 17 °C Lunes 24% de probabilidad de lluvia 27 – 17 °C Martes 54% de probabilidad de lluvia 28 – 16 °C

Se espera que las lluvias se presenten en Guadalajara con mayor probabilidad a partir del próximo lunes y martes .

Clima nacional

El ingreso de humedad al combinarse con inestabilidad de la atmósfera ocasionarán lluvias por el lado del Pacífico y sobre el sureste; lluvias fuertes en occidente, centro y sureste.

Se mantiene la vigilancia de una zona de baja presión frente a las costas del sur de México, con potencial de desarrollo ciclónico en los próximos 7 días .

Jalisco, con lluvias en sobre algunas regiones. Principalmente, hacia el sur y occidente se esperan chubascos con actividad eléctrica para la tarde y noche .

Con información del Servicio Meteorológico Nacional, Instituto de Astronomía y Meteorología y The Weather Channel

