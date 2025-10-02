¿Cuánta agua le falta a Chapala para que se llene en su totalidad?

El temporal de lluvias ha sido favorecedor para el lago de Chapala, pero aún falta para que recupere su capacidad máxima, pero ¿Cuánto?

El lago de Chapala, principal fuente de abasto de agua del Área Metropolitana de Guadalajara, ha registrado una recuperación significativa durante el actual temporal de lluvias, alcanzando el 72.86% de su capacidad hasta el 30 de septiembre , según el Reporte Diario del Nivel de Presas en Jalisco de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Esto representa un aumento de poco más de 1.54 metros desde el inicio del temporal, el pasado 15 de mayo, cuando el lago se encontraba al 49% de su nivel. En comparación, durante el mismo periodo del año pasado, Chapala estaba al 56 por ciento.

Actualmente, Chapala cuenta con 5,753.39 Millones de metros cúbicos (Mm3). El lago tiene una capacidad total de 7,897 Mm3. Es decir, aún tiene espacio para poco más de 2 mil Mm3 .

Chapala y su recuperación

Carlos Ornelas, académico de la Universidad Panamericana, destacó que esta recuperación permitirá un abastecimiento estable durante el próximo estiaje, evitando problemas de desabasto para la región. “Con el actual nivel del lago y la recuperación con las lluvias, vamos a poder tener agua durante el estiaje del próximo año”, indicó.

El especialista explicó que, aunque el lago recibe aportaciones de su propia cuenca, la principal fuente de agua es el río Lerma, que nace en el Estado de México. “Al inicio del temporal, las mayores aportaciones provienen de la cuenca propia del lago porque las presas aguas arriba del Río Lerma tardan en llenarse y captar los niveles necesarios para abastecer a los distintos usuarios”, añadió Ornelas.

De acuerdo con sus estimaciones, al concluir el temporal, Chapala podría alcanzar hasta un 75% de su capacidad , lo que lo colocaría entre los mejores años de recuperación de la última década, solo detrás de 2018 y 2021. En contraste, los peores niveles se registraron entre 2022 y 2023.

Retiran lirio de Chapala

Como parte de las labores del programa "Sábados en acción", el gobierno de Chapala, lancheros, comerciantes y voluntarios realizaron una jornada de retiro de lirio del Lago de Chapala, del cual extrajeron 150 toneladas de la planta .

El presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, agradeció a las personas que se sumaron a las labores de limpieza, que consistieron en arrastrar la planta a la orilla con rastrillos, sacarla con palas y/o con las manos para subirla a las unidades de carga. Las toneladas retiradas fueron llevadas a un predio de la Hacienda La Labor, donde serán procesadas como composta para las áreas verdes del municipio.

Con información de CEA Jalisco y Osiel González

