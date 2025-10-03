Elementos de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara atendieron un reporte de incendio en Huentitán el Alto.

Tras un reporte ciudadano, oficiales de la Base 2 y Base 5 se presentaron en el cruce de avenida Artesanos y Belisario Domínguez para atender un incendio en una vivienda.

Lo primero que se realizo fue iniciar una búsqueda en el domicilio afectado, pues se había mencionado la posible presencia de personas en el interior. Sin embargo, los bomberos descartaron presencia alguna y procedieron a controlar el incendio.

Las llamas se extendieron afectando muebles en desuso ubicados en la terraza del segundo piso de la vivienda. No obstante, los oficiales lograron el control del incidente.

Ante ello, la página oficial de Facebook de la Coordinación Municipal de Gestión Integral del Riesgo, Protección Civil y Bomberos Guadalajara recomendaron mantener libres de materiales combustibles las azoteas y terrazas para reducir riesgos de incendio.

Para realizar un reporte de incendio en una vivienda de Guadalajara se puede llamar al número global de emergencias 911, así como al particular 33 1201 7700 de Protección Civil y Bomberos de Guadalajara.

Te puede interesar: Identifican causas del tráfico en López Mateos; presentarán soluciones en noviembre

* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *

OB

