Una nueva alerta climática se ha comenzado a generar en México, se trata de la posibilidad -cada vez más alta- de que el siguiente ciclón de la temporada, que llevaría por nombre "Priscilla", se forme en la cuenca del Pacífico; informó la mañana de este viernes 3 de octubre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) mantiene vigilancia sobre una zona del Pacífico mexicano que podría desarrollar un ciclón tropical. A través de su cuenta en X, compartió:

1) Zona de baja presión frente a las costas de Guerrero, Michoacán y Colima. Incrementa a 90% su probabilidad para desarrollo ciclónico en 48 horas y mantiene 90% en 7 días . Se localiza a 525 kilómetros al suroeste de Zihuatanejo, Guerrero, y se desplaza lentamente hacia el oeste-noroeste.

Se prevé que podría evolucionar a ciclón tropical en las próximas 48 horas .

2) Se prevé la formación de una zona de baja presión frente a las costas de Chiapas y Oaxaca. Presenta 20% de probabilidad para desarrollo ciclónico en 7 días .

De continuar su evolución, este fenómeno podría dar forma a "Priscilla", el ciclón tropical número 16 de la presente temporada .

Ciclones tropicales en el Pacífico

México prevé hasta 20 ciclones con nombre en el Pacífico mexicano durante la actual temporada, de los que entre cuatro y seis podrían alcanzar las categorías 3, 4 o incluso 5.

Hasta ahora se han formado 15 ciclones tropicales en el Pacífico mexicano: “Alvin”, “Bárbara”, “Cosme”, “Dalila”, “Erick”, “Flossie”, “Gil”, “Henriette”, “Ivo”, “Juliette”, “Kiko”, “Lorena”, "Mario", "Narda" y "Octave". De ellos, ocho han alcanzado la categoría de huracanes.

El último huracán que azotó al país fue “Erick”, que tocó tierra en el sur de México el 19 de junio como huracán categoría 3 y causó daños en Oaxaca y Guerrero, donde murió un menor de edad y dejó afectaciones en la infraestructura eléctrica, viviendas y árboles.

