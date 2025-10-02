¿Cómo se encuentra el Sistema Cutzamala en su capacidad?

El temporal de lluvias ha sido copioso y su impacto es positivo en el Sistema Cutzamala. Estos son los datos más recientes:

Las tres presas que integran el Sistema Cutzamala cerraron septiembre con más de 90% de almacenamiento , el nivel más alto de los últimos cinco años.

Al corte del 30 de septiembre, las tres presas alcanzaron un almacenamiento de 704 millones 987 mil metros cúbicos, lo que representa 90.09% del total de capacidad del sistema .

De acuerdo con el reporte diario del Organismo de Cuenca Aguas del Valle de México (OCAVM), al 30 de septiembre, la presa Villa Victoria tuvo un almacenamiento de 92.19%, con 171.219 millones de metros cúbicos de agua; Valle de Bravo alcanzó 90.89%, con 358.485 millones metros cúbicos, y El Bosque registró 86.61%, con 175.300 millones de metros cúbicos.

El nivel de almacenamiento que presenta este año el Cutzamala es superior a las condiciones en las que se encontraba en la misma época del año pasado.

Para el 30 de septiembre de 2024, el porcentaje de almacenamiento entre las tres presas sumaba 60.96%, con un total de 476.986 millones de metros cúbicos de agua.

