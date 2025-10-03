Viernes, 03 de Octubre 2025

LO ÚLTIMO DE México

México |

SMN: Lluvias continuarán más fuerte en estos estados el fin de semana

Según el pronóstico, para este fin de semana hay una alta probabilidad para el desarrollo de un ciclón tropical

Por: El Informador

También se espera que un frente frío se combine con la corriente en chorro subtropical. SUN / ARCHIVO

También se espera que un frente frío se combine con la corriente en chorro subtropical. SUN / ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional difundió su pronóstico extendido a 96 horas, en donde menciona cómo estará el tiempo durante este fin de semana del sábado 4 de octubre y domingo 5 de octubre.

Según el pronóstico, para este fin de semana hay una alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, que se desplazará lentamente y cercano a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, su extensa circulación originará lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos intensos y oleaje elevado en los estados mencionados, además de Guerrero.

LEE: Beca Rita Cetina: ¿Qué es la CCT de una escuela y cómo buscarla?

Un canal de baja presión prevalecerá en el centro y sur del golfo de México, en interacción con una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano, mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Durante este viernes y sábado, un frente frío en combinación con la corriente en chorro subtropical, se aproximará e ingresará al noroeste de México; pronosticándose vientos fuertes con rachas de hasta 60 km/h en Baja California, Baja California Sur y Sonora.  

Pronóstico para este sábado 04 de octubre:

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (este y oeste), Guerrero (este), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte, centro y sur).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Puebla, Campeche y Yucatán.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.
     
ESPECIAL 
ESPECIAL 

Te puede interesar: Esta es la multa para la empresa de la pipa que explotó en Iztapalapa

Pronóstico para este domingo 05 de octubre:

  • Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (oeste), Puebla (sur), Guerrero (este y costa), Chiapas (norte y costa), Tabasco (oeste), Veracruz (sur) y Campeche (noreste y centro).
  • Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.
  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas, Nayarit, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León y Querétaro.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03  

MV

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones