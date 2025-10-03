SMN: Lluvias continuarán más fuerte en estos estados el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional difundió su pronóstico extendido a 96 horas, en donde menciona cómo estará el tiempo durante este fin de semana del sábado 4 de octubre y domingo 5 de octubre.Según el pronóstico, para este fin de semana hay una alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, que se desplazará lentamente y cercano a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, su extensa circulación originará lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos intensos y oleaje elevado en los estados mencionados, además de Guerrero.Un canal de baja presión prevalecerá en el centro y sur del golfo de México, en interacción con una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano, mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.Durante este viernes y sábado, un frente frío en combinación con la corriente en chorro subtropical, se aproximará e ingresará al noroeste de México; pronosticándose vientos fuertes con rachas de hasta 60 km/h en Baja California, Baja California Sur y Sonora. *Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03 MV