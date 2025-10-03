SMN: Lluvias continuarán más fuerte en estos estados el fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional difundió su pronóstico extendido a 96 horas, en donde menciona cómo estará el tiempo durante este fin de semana del sábado 4 de octubre y domingo 5 de octubre.

Según el pronóstico, para este fin de semana hay una alta probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, que se desplazará lentamente y cercano a las costas de Michoacán, Colima y Jalisco, su extensa circulación originará lluvias muy fuertes a puntuales intensas, vientos intensos y oleaje elevado en los estados mencionados, además de Guerrero.

Un canal de baja presión prevalecerá en el centro y sur del golfo de México, en interacción con una vaguada en altura, inestabilidad atmosférica y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica en el Pacífico Sur Mexicano, mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste de la República Mexicana, incluida la península de Yucatán.

Durante este viernes y sábado, un frente frío en combinación con la corriente en chorro subtropical, se aproximará e ingresará al noroeste de México; pronosticándose vientos fuertes con rachas de hasta 60 km/h en Baja California, Baja California Sur y Sonora.

Pronóstico para este sábado 04 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Michoacán (este y oeste), Guerrero (este), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte, centro y sur).

Michoacán (este y oeste), Guerrero (este), Oaxaca (oeste), Veracruz (sur), Tabasco (oeste) y Chiapas (norte, centro y sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Jalisco, Colima, Puebla, Campeche y Yucatán.

Jalisco, Colima, Puebla, Campeche y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo.

Nayarit, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo.

Baja California Sur, Sinaloa, Durango, Tamaulipas, San Luis Potosí e Hidalgo. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.



ESPECIAL

Te puede interesar: Esta es la multa para la empresa de la pipa que explotó en Iztapalapa

Pronóstico para este domingo 05 de octubre:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (oeste), Puebla (sur), Guerrero (este y costa), Chiapas (norte y costa), Tabasco (oeste), Veracruz (sur) y Campeche (noreste y centro).

Jalisco (oeste), Colima, Michoacán (oeste), Puebla (sur), Guerrero (este y costa), Chiapas (norte y costa), Tabasco (oeste), Veracruz (sur) y Campeche (noreste y centro). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo.

Oaxaca, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Tamaulipas, Nayarit, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos.

Tamaulipas, Nayarit, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala y Morelos. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato.

Baja California Sur, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí y Guanajuato. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Nuevo León y Querétaro.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp aquí: https://whatsapp.com/channel/0029VaAf9Pu9hXF1EJ561i03

MV