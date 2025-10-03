El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió que este viernes 3 de octubre, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se localizará al sur de las costas de Michoacán y Colima, en interacción con la vaguada monzónica que se extenderá próxima al Pacífico Sur y Central Mexicano, generarán lluvias puntuales intensas en Guerrero (norte, este y costa) y Oaxaca (oeste, norte, y sur); así como lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de la República Mexicana. Así mismo, un canal de baja presión sobre la vertiente del golfo de México e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán. Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias con chubascos en regiones del norte y centro del territorio nacional, además de lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos. Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, originando rachas de viento en dicha región. Finalmente, se mantendrá el ambiente caluroso con temperaturas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.Las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.Con información del Servicio Meteorológico Nacional* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA