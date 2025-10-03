Viernes, 03 de Octubre 2025

Estos de México con lluvias intensas HOY; viene frente frío

Existe una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical en el occidente de México 

Por: Óscar Ernesto Álvarez Gutiérrez

Las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo. ESPECIAL / CANVA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió que este viernes 3 de octubre, una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico o posible ciclón tropical, se localizará al sur de las costas de Michoacán y Colima, en interacción con la vaguada monzónica que se extenderá próxima al Pacífico Sur y Central Mexicano, generarán lluvias puntuales intensas en Guerrero (norte, este y costa) y Oaxaca (oeste, norte, y sur); así como lluvias fuertes a muy fuertes en el occidente de la República Mexicana

Así mismo, un canal de baja presión sobre la vertiente del golfo de México e inestabilidad atmosférica, generarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán

Otro canal de baja presión sobre el interior del territorio nacional, inestabilidad atmosférica e ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias con chubascos en regiones del norte y centro del territorio nacional, además de lluvias fuertes a muy fuertes en la Ciudad de México, Estado de México y Morelos

Por otra parte, un nuevo frente frío se aproximará al noroeste de México, originando rachas de viento en dicha región. 

Finalmente, se mantendrá el ambiente caluroso con temperaturas de 35 a 40 °C en Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca.

Las lluvias pronosticadas podrían estar acompañadas con descargas eléctricas y caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 03 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm):  Guerrero (norte, este y costa), Oaxaca (oeste, norte y sur), Veracruz (sur), Tabasco (oeste y sur), Chiapas (norte, oeste y sur) y Yucatán (centro).
Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm):  Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla, Campeche y Quintana Roo.
Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm):  Nayarit, Jalisco y Ciudad de México.
Intervalos de chubascos (5 a 25 mm):  Baja California Sur, Sinaloa, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo y Tlaxcala.
Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm):  Sonora, Durango, Nuevo León, Guanajuato y Querétaro.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

