El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé lluvias intensas en algunos estados de la República Mexicana este lunes 6 de octubre. Estos son los detalles:

Este día, el huracán “Priscilla” se localiza al suroeste de Jalisco y al sur de la península de Baja California , sus desprendimientos nubosos ocasionarán lluvias puntuales intensas en Jalisco (sur), Colima, Michoacán (este y costa) y Guerrero (suroeste y costa); puntuales muy fuertes en Nayarit y Sinaloa (sur); así como lluvias puntuales fuertes en el sur de Baja California Sur .

Asimismo, la amplia circulación de “Priscilla”, generará intensas rachas de viento con oleaje elevado en las costas del Pacífico central mexicano.

La onda tropical núm. 36 se desplazará sobre el sureste del país, e interaccionará con una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera en el suroeste del golfo de México, la vaguada monzónica y la entrada de aire húmedo del mar Caribe, lo que originará lluvias puntuales intensas en Quintana Roo, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz y Oaxaca; y puntuales muy fuertes en Yucatán y Puebla.

Finalmente, un canal de baja presión en el interior de la República Mexicana en combinación con la entrada de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Tlaxcala, Morelos, Ciudad de México, Estado de México, Hidalgo, Querétaro, Guanajuato, Aguascalientes, Zacatecas y Durango; chubascos en Tamaulipas y San Luis Potosí; y lluvias aisladas en zonas de Nuevo León, Coahuila y Chihuahua.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 06 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (sur), Colima, Michoacán (este y costa), Guerrero (suroeste y costa), Oaxaca (oeste, noreste y costa), Chiapas (norte y sur), Veracruz (sur), Tabasco, Campeche (suroeste) y Quintana Roo (este y sureste). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Sinaloa (sur), Nayarit, Puebla y Yucatán. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Morelos, Estado de México y Ciudad de México. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): San Luis Potosí y Tamaulipas. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Chihuahua, Coahuila y Nuevo León.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

