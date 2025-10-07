El poderoso huracán “Priscilla” se aleja de Jalisco, pero dejará lluvias en la Entidad y otras regiones del país, informó esta mañana del martes 7 de octubre el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México.

Durante la madrugada de hoy, “Priscilla” se intensificó a huracán categoría 2 en la escala Saffir-Simpson . A las 06:00 horas, tiempo del centro de México, su centro se localizó aproximadamente a 370 kilómetros (km) al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur, y a 415 km al oeste-suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco , con vientos máximos sostenidos de 155 kilómetros por hora (km/h), rachas de 195 km/h y desplazamiento hacia el noroeste a 17 km/h.

Sus desprendimientos nubosos generarán lluvias intensas (de 75 a 150 milímetros [mm]) en el sur de Baja California Sur, el centro y el sur de Sinaloa y el norte y el centro de Nayarit; fuertes (de 25 a 50 mm) en Jalisco, Colima y Michoacán ; viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en el sur de Baja California Sur; viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h en la costa de Jalisco, y de 10 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h en las costas de Sinaloa, Nayarit, Colima y Michoacán.

Asimismo, se prevé oleaje de 5 a 6 metros (m) de altura en el sur de Baja California Sur; de 3 a 4 m en costas de Nayarit y Jalisco, y de 2 a 3 m en costas de Sinaloa, Colima y Michoacán.

Por lo anterior, se mantiene zona de vigilancia por efectos de tormenta tropical desde Cabo San Lucas hasta Cabo San Lázaro, en Baja California Sur.

Las precipitaciones mencionadas podrían ser con descargas eléctricas y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones en zonas bajas de los estados mencionados.

Asimismo, los vientos previstos podrían derribar árboles y anuncios publicitarios, por lo que se exhorta a la población a atender los avisos del Servicio Meteorológico Nacional, de la Comisión Nacional del Agua, seguir las recomendaciones de Protección Civil, y extremar precauciones ante el viento y oleaje elevado.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

