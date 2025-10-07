Por riesgo de lluvias, 600 familias deben ser desalojadas en Jalisco

El número de viviendas en riesgo por inundaciones y desbordamientos de cauces y canales en Jalisco ha crecido. El director de la Unidad Estatal de Protección Civil y Bomberos, Sergio Ramírez López, confirma que son 600 familias las que deben ser desalojadas por ubicarse dentro o cerca de arroyos o canales con riesgo de desbordamiento durante las tormentas.

El comandante indicó que Zapopan es el municipio con mayor número de viviendas en riesgo, principalmente en la zona del arroyo Seco y El Garabato, según los resultados que arrojó un estudio de riesgos.

La corporación estatal tiene contabilizadas alrededor de ocho mil viviendas ubicadas en zonas con riesgo de inundación en todo el estado; de ellas, cerca de seis mil se localizan en los municipios de Zapopan, Tlaquepaque y Tlajomulco de Zúñiga. Se prevé que la cifra aumente una vez que concluyan los estudios realizados por los organismos correspondientes.

Entre los cauces más peligrosos están los arroyos Seco, El Garabato y Hondo. Este último cobró la vida de una menor de edad tras las inundaciones del 15 de julio; además, una motociclista desapareció presuntamente al caer al cauce y, desde entonces, no ha sido localizada. En dicha tormenta fueron afectadas 144 viviendas, mientras que en la del 29 de septiembre se sumaron 42 más.

Expertos como Juan Pablo Macías y Luis Valdivia urgen a tomar medidas inmediatas, como el desalojo y retiro de las viviendas que invaden los cauces, para evitar nuevas tragedias en caso de un incremento en el nivel de los arroyos.

Tan solo en Zapopan se han detectado tres mil 500 invasiones irregulares en los cauces de los arroyos Seco y Hondo, que cruzan zonas como La Martinica y Lomas de Tabachines, donde se han identificado tan solo 968 asentamientos irregulares.

Guadalajara estima que existen cerca de 150 viviendas en riesgo, todas ubicadas en la zona de la Barranca. En Tlaquepaque, suman más de mil 100 notificaciones por asentamientos irregulares, de las cuales unas 100 familias deben ser reubicadas con urgencia.

“La autoridad tiene que hacer dos cosas: o desalojar o abrir completamente el canal, y eso implica una reestructuración completa del cauce. Se deben hacer desalojos parciales, porque la gente no puede quedarse ahí; ese va a ser un problema constante”, señaló Luis Valdivia, académico de la Universidad de Guadalajara.

En la ciudad existen 12 arroyos o canales que representan mayor riesgo para la población. El Mapa Único de Inundaciones 2025 del Instituto Metropolitano de Planeación ha identificado 363 puntos de inundación, algunos influenciados por las crecidas de los cauces.

Por su parte, Juan Macías, experto en temas hidráulicos, señala que los gobiernos deben retirar las viviendas que han invadido los cauces y, tras ello, complementar las acciones con un estudio hidrológico que contemple la construcción de vasos reguladores, la recuperación de áreas verdes para infiltrar agua pluvial y la instalación de pozos de infiltración en las zonas altas y medias de las cuencas.

En el caso de Zapopan, la Dirección de Obras Públicas plantea ampliar el vaso regulador de La Martinica e instalar infraestructura de retención en la cuenca alta del arroyo Hondo. Asimismo, en la parte alta del arroyo Seco se construye otro vaso regulador en la zona de Miramar, con el objetivo de retener la mayor cantidad de escurrimientos y evitar que lleguen hacia la parte baja del cauce.