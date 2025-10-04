FECHAS de operación de la Línea 4 y 5 en Guadalajara

Las líneas 4 y 5 de transporte público estarán listas pronto, en beneficio de los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) y de los turistas que visitan la ciudad por el Mundial de futbol en 2026. Pero ¿Cuándo estarán listas?

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, aseguró que las líneas 4 y 5 del transporte público estarán en operación antes del Mundial de 2026 , en el que Guadalajara será sede de cuatro partidos. Con ello, afirmó, la ciudad contará con infraestructura lista para atender la movilidad de los aficionados y visitantes.

Durante un recorrido de supervisión, Lemus precisó que la Línea 5, un sistema de autobuses de tránsito rápido (BRT) sobre la Carretera a Chapala, comenzará pruebas el 15 de marzo de 2026 y abrirá al público el 15 de mayo del mismo año . Este corredor conectará el Aeropuerto Internacional de Guadalajara con puntos estratégicos de la metrópoli, entre ellos el Estadio Akron, la Línea 3 y el Centro de la ciudad.

“Línea 5 y Línea 4 van a estar funcionando para el Mundial. Las pruebas de la Línea 5 las iniciamos el día 15 de marzo para poder estar funcionando el día 15 de mayo, ya terminada y funcionando, del Aeropuerto a aquí al estadio, a la Línea 3, al Centro de Guadalajara”, señaló.

La obra de la Línea 5 avanza con el compromiso de concluir entre diciembre de este año y febrero próximo, la colocación de concreto, el confinamiento de carriles exclusivos, las banquetas, la ciclovía y el arbolado . En total, la inversión asciende a 12 mil millones de pesos, con recursos estatales y la expectativa de contar con apoyo adicional del Gobierno Federal a través del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin).

El gobernador informó que este sistema contará inicialmente con una estación provisional frente a la Sala Internacional del Aeropuerto. Dicha terminal operará durante dos años, mientras se concluye la construcción de una estación definitiva junto a la futura Terminal 2.

En cuanto a la Línea 4 del Tren Ligero, que conectará a Tlajomulco de Zúñiga con Guadalajara, Lemus reiteró que estará lista antes de la justa mundialista . Aunque la fecha exacta de inicio de operaciones está pendiente, se espera el aval de la Agencia Federal Ferroviaria a finales de octubre .

“Estamos esperando el aval de la Agencia Federal Ferroviaria que podría llegar en los últimos días de octubre. Dejo muy claro que la Línea 4 va a estar funcionando sin ninguna duda para el Mundial”, aseguró.

La Línea 4, cuya construcción comenzó en 2022, contempla un trazo de más de 20 kilómetros y busca atender a más de 230 mil usuarios diarios provenientes de la zona sur de la metrópoli. Con ello se reducirá el tiempo de traslado hacia el Centro de Guadalajara, además de ofrecer una alternativa de transporte segura y sustentable.

Lemus destacó que ambas obras representan un esfuerzo por modernizar el sistema de movilidad del Estado y, al mismo tiempo, preparar a la ciudad para la afluencia de visitantes durante la Copa Mundial. “Es una inversión que trasciende al evento, porque va a beneficiar a los jaliscienses todos los días”, concluyó.

