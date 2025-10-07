La edición 291 de la Romería de la Virgen de Zapopan se celebrará este domingo y, pese a la participación esperada de 2.5 millones de peregrinos, los gobiernos municipales de Guadalajara y Zapopan decidieron no aplicar ley seca, aunque sí habrá restricciones específicas en la venta de alcohol y un despliegue sin precedentes de seguridad.

En Guadalajara, la alcaldesa Verónica Delgadillo informó que no habrá suspensión de venta de bebidas alcohólicas, pero se realizarán recorridos de supervisión para impedir su expendio a lo largo de la ruta. “Se ha acordado que no haya ley seca, pero el equipo de Guadalajara estará socializando con los negocios para evitar la venta de alcohol durante el recorrido”.

En Zapopan, el alcalde Juan José Frangie precisó que no se permitirá la venta “para llevar” dentro del polígono comprendido entre Periférico y Patria, y de Acueducto a Atemajac, desde el sábado 11 a las 20:00 horas hasta el domingo 12 a medianoche. Los restaurantes podrán vender bebidas únicamente para consumo interno.

Para garantizar un ambiente de seguridad y orden, el Gobierno de Jalisco implementará el Operativo Romería 2025, con más de siete mil elementos de los tres órdenes de Gobierno y apoyo del C5 Escudo Urbano, que desplegará 180 cámaras con monitoreo en tiempo real.

A lo largo del recorrido, Zapopan desplegará un estado de fuerza de dos mil 800 servidores públicos de 21 dependencias municipales. Por parte de Guadalajara participarán dos mil 297 personas de 15 dependencias, quienes trabajarán del 9 al 12 de octubre.

El comandante Sergio Ramírez López, titular de Protección Civil estatal, llamó a la población a mantenerse atenta a las condiciones meteorológicas por la influencia del huracán “Priscilla” y recomendó medidas básicas como mantenerse hidratado, usar ropa cómoda y acordar puntos de reunión.

Autoridades estatales, municipales y eclesiásticas coincidieron en su llamado a celebrar con responsabilidad “una Romería en paz y con saldo blanco”.

CT