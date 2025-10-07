Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), los desprendimientos nubosos del huracán “Priscilla” —categoría 2 en la escala Saffir-Simpson—, que se sigue localizando al suroeste de Jalisco y al sur de la península de Baja California; el desplazamiento de la onda tropical número 36 sobre el sureste del país; y una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera en el suroeste del golfo de México, traerán fuertes —de 25 a 50 mm— en Zacatecas, Jalisco, Colima, Michoacán, Nuevo León, Ciudad de México y Morelos. En Puerto Vallarta se espera la caída de tormenta.

A esta lloverá hoy, 7 de octubre, en Puerto Vallarta

En la urbe vallartense el cielo permanecerá con nubes y claros, además de temperaturas que oscilarán de los 32 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Sureste que correrán a 20 km/h. Por igual, se registra la caída de tormenta —con una acumulación de agua de 8.9 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

04:00 PM Lluvia (50%) Acumulación de agua de 0.2 mm 06:00 a 08:00 PM Tormenta (100%) Acumulación de agua de 4.7 mm 09:00 a 10:00 PM Tormenta (40%) Acumulación de agua de 4.1 mm

También se reporta oleaje de 3 a 4 metros en los litorales de Jalisco.

¿Dónde se localiza "Priscilla”?

Por último, el SMN reportó que, a las 06:00 horas, “Priscilla” aún se mantenía como huracán de categoría 2 en la escala Saffir-Simpson. Su centro se localizó aproximadamente a 370 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, en Baja California Sur, y a 415 km al oestesuroeste de Cabo Corrientes, en Jalisco.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.

AO