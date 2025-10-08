Miércoles, 08 de Octubre 2025

Clima HOY: ¿Lluvia esta noche?, 8 de octubre, en GDL

Para este miércoles 8 de octubre, te compartimos el pronóstico del clima de la noche en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

Según el pronóstico de hoy, 8 de octubre se prevé temperaturas máximas de 19 grados Celsius por la noche. UNSPLASH/ D. AISSA/ UNSPLASH/ M. PETRUCCI/ UNSPLASH/ R. LOPEZ

El día de hoy, miércoles 8 de octubre, de acuerdo con información del Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM), se tendrá lluvia importante hacia el centro y occidente del país.

Por otro lado el huracán “Priscilla”, todavía mantiene su movimiento hacia el noroeste y estaría afectando de manera indirecta con oleaje y viento.

Respecto al estado de Jalisco, se esperan lluvias el día de hoy, por la tarde y noche se estarán presentando chubascos con actividad eléctrica en las diferentes regiones del estado más del centro del estado hacia el sur hacia zona costa.

Con respecto a las temperaturas del día de hoy, seguirán manteniéndose sobre los 26 a 29 grados Celsius, y las condiciones serán similares en el resto del estado. 

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 8 de octubre por la noche?

En la Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) puedan registrarse precipitaciones ya sea por la tarde o hacia horas de la noche. 

Según Meteored, en la AMG, para el horario de la noche, se prevén nubes y claros.

Asimismo, se pronóstica temperaturas mínimas de 19 grados y máximas de 19 grados Celsius.

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 8 de octubre?

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00 19° Parcialmente nuboso
20:00  19° Lluvia débil con probabilidad de 40% en la región
21:00  18° Lluvia débil con probabilidad de 30% en la región
22:00  18° Parcialmente nuboso
23:00  17° Parcialmente nuboso

Con información de Meteored y el Instituto de Astronomía y Meteorología (IAM).

