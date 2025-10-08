Miércoles, 08 de Octubre 2025

Estados donde hay suspensión de clases este 8 de octubre por lluvias

Tres estados del país suspenden actividades académicas en todos sus niveles debido a las afectaciones que se prevén por el paso de fenómenos meteorológicos 

Por: El Informador

Debido al paso del huracán "Priscilla" y otros fenómenos meteorológicos presentes en México, autoridades de distintas entidades del país han cancelado clases presenciales. ESPECIAL / Centro Nacional de Huracanes

Las autoridades de los estados de Veracruz, Baja California Sur y Nayarit han anunciado la suspensión de clases presenciales para todos los niveles educativos este miércoles 8 de octubre debido a los estragos que han dejado las lluvias de los últimos días en varias localidades dentro de dichas entidades.

Veracruz

La Secretaría de Protección Civil de aquella entidad informó que se suspenden las clases en todos los niveles educativos del estado debido al mal tiempo y al pronóstico meteorológico de la entidad, el cual prevé lluvias torrenciales para esta jornada debido a zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico que tendrán interacción con desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica.  

La cancelación de clases busca proteger la integridad de la comunidad estudiantil y prevenir riesgos para la población ante deslaves e inundaciones en distintas regiones del estado.

Baja California Sur

Del otro lado del territorio nacional, en el estado de Baja California Sur, las clases para las localidades de Los Cabos y La Paz también se han cancelado debido al paso del huracán "Priscilla".

El huracán presente en el Pacífico es actualmente categoría 1 y representa un riesgo para la integridad de la población en aquel estado, por lo que la Secretaría de Educación tomó la decisión de suspender las clases presenciales en todos los niveles educativos para aquella región del país.

De acuerdo con el reporte del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), este fenómeno meteorológico se desplaza hacia el noroeste a 13 km/h, con vientos máximos sostenidos de 130 km/h y rachas de 150 km/h.

Este ciclón tropical de categoría 1 originará lluvias muy fuertes que se prevé acumulen de 50 a 75 milímetros de agua y viento de 60 a 70 km/h con rachas de 80 a 100 km/h en el territorio. Se prevé también oleaje de 5 a 6 metros de altura.

Nayarit

Ante los efectos de "Priscilla", el gobernador de la entidad, Miguel Ángel Navarro Quintero, anunció que no habrá clases presenciales este miércoles en las escuelas de todos los niveles educativos de las siguientes localidades:

  • Acaponeta
  • Bahía de Banderas
  • Compostela
  • Huajicori
  • Rosamorada
  • Ruiz
  • San Blas
  • Santiago Ixcuintla
  • Tuxpan
  • Tecuala

Se prevé que la circulación del huracán y bandas nubosas ocasionen intervalos de chubascos, además de fuertes rachas de viento y oleaje elevado.

Por su parte, el estado de Sinaloa, a pesar de que también espera afectaciones por el paso de "Priscilla", no ha emitido ningún comunicado relacionado con la suspensión de actividades escolares en la entidad.

Sinaloa no ha emitido ningún comunicado relacionado con la suspensión de actividades escolares. X / @sepycsinaloa
