CURP Biométrica: ¿Qué trámites y servicios la pedirán?

Como es bien sabido, el Gobierno de México ha comenzado a incorporar en meses recientes el uso de la CURP Biométrica, la nueva forma de la habitual Clave Única de Registro de Población (CURP). La CURP Biométrica tiene por fin implementar formatos de identificación mucho más precisos y seguros, además de mejorar los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas.Esta conservará su estructura alfanumérica de 18 caracteres, además de incluir fotografía, huellas dactilares y del iris, firma electrónica y código QR. Las y los interesados en tramitarla podrán gestionarlo en distintos puntos de la ciudad, ya sea de forma presencial o digital a través de la plataforma Llave MX.Comencemos por el principio, se espera que a partir de febrero de 2026, la CURP Biométrica tenga cierto carácter obligatorio. Según comparte Proceso, estos son algunos de los servicios y trámites que podrían requerir de la CURP Biométrica:Por último, el decreto del DOF establece que tanto organismos públicos como privados contarán con 90 días a partir de que inicien los registros de la CURP Biométrica para adaptarla a sus sistemas.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp. AO