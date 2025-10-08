Miércoles, 08 de Octubre 2025

México

CURP Biométrica: ¿Qué trámites y servicios la pedirán?

Se espera que a partir de febrero de 2026, la CURP Biométrica tenga cierto carácter obligatorio

Organismos públicos como privados contarán con 90 días a partir de que inicien los registros de la CURP Biométrica para adaptarla a sus sistemas. ESPECIAL

Como es bien sabido, el Gobierno de México ha comenzado a incorporar en meses recientes el uso de la CURP Biométrica, la nueva forma de la habitual Clave Única de Registro de Población (CURP). La CURP Biométrica tiene por fin implementar formatos de identificación mucho más precisos y seguros, además de mejorar los mecanismos de búsqueda de personas desaparecidas.

Esta conservará su estructura alfanumérica de 18 caracteres, además de incluir fotografía, huellas dactilares y del iris, firma electrónica y código QR. Las y los interesados en tramitarla podrán gestionarlo en distintos puntos de la ciudad, ya sea de forma presencial o digital a través de la plataforma Llave MX.

Trámites y servicios que se sabe que pedirán la CURP Biométrica

Comencemos por el principio, se espera que a partir de febrero de 2026, la CURP Biométrica tenga cierto carácter obligatorio. Según comparte Proceso, estos son algunos de los servicios y trámites que podrían requerir de la CURP Biométrica:

  • Validación de identidad digital 
    Tanto en plataformas privadas como gubernamentales, estas incluyen servicios bancarios, comercio electrónico, y autenticación de usuario.
  • Acceso a servicios de salud
    Tanto públicos como privados, bien sea para consultar el historial clínico y verificar la identidad del paciente.
  • Trámites bancarios
    Este engloba la apertura de cuentas, contratación de productos financieros e identificación para operaciones.
  • Procedimientos migratorios
    Tales como permisos de residencia, naturalización, regularizaciones y otros actos administrativos.
  • Inscripción a programas sociales
    Entre los que se encuentran pensiones, apoyos de bienestar o subsidios.
  • Trámites educativos
    Junto a acceso a becas e inscripciones escolares
  • Procedimientos legales y judiciales
    Bien sea para verificar la identidad de quienes intervengan en procesos penales: víctimas, testigos y acusados

Por último, el decreto del DOF establece que tanto organismos públicos como privados contarán con 90 días a partir de que inicien los registros de la CURP Biométrica para adaptarla a sus sistemas.

