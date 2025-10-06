Los efectos del ciclón tropical “Priscilla” traerá lluvias al Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) este martes 7 de octubre, sobre todo el caer la tarde. Aquí el pronóstico del tiempo:

La probabilidad de lluvias para Guadalajara este martes es del 90 por ciento. Se esperan chubascos tormentosos con cielo parcialmente nuboso .

Meteored prevé para la ciudad principalmente cielos nubosos. Las temperaturas oscilarán entre 15 °C y 28 °C durante el día, cuya máxima se alcanzará sobre las 15:00 horas. A lo largo del día, prevalecerá el viento moderado de este, con rachas que podrán llegar hasta 29 km/h por la tarde.

Lluvias en Guadalajara

11:00 horas Parcialmente nuboso 22 °C 14:00 horas Parcialmente nuboso 27 °C 17:00 horas Tormenta (60% de probabilidad de lluvia) 24 °C 20:00 horas Tormenta (70% de probabilidad de lluvia) 19 °C 23:00 horas Lluvia débil (60% de probabilidad de lluvia) 17 °C

Las lluvias son más probables a partir de las 05:00 pm, aunque es más posible a las 08:00 pm .

Clima nacional del martes 07 al jueves 09 de octubre de 2025

El martes, el huracán “Priscilla” se desplazará lentamente sobre el océano Pacífico, al sur de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de lluvias muy fuertes a intensas sobre entidades del noroeste y occidente del territorio nacional; además de rachas de viento muy fuertes a intensas y oleaje elevado en las costas de Baja California Sur, Sinaloa, Nayarit, Jalisco y Colima.

Por su parte, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera sobre el oriente del país, en interacción con divergencia y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica que se extenderá muy próxima a las costas del Pacífico Sur Mexicano, provocarán lluvias muy fuertes a puntuales intensas en el oriente y sureste de la República Mexicana incluyendo la península de Yucatán.

A su vez, el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México propiciará chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste, centro y sur del territorio nacional, pronosticándose lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Morelos, Ciudad de México y Estado de México.

Finalmente, la onda tropical núm. 36 dará origen a una nueva zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico al sur de las costas de Chiapas y Oaxaca, reforzando las lluvias intensas en el sureste mexicano

Durante el miércoles y jueves:

El huracán “Priscilla” se desplazará frente a la costa occidental de Baja California Sur, su circulación y bandas nubosas mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias muy fuertes, rachas de viento muy fuertes y oleaje elevado en dicha entidad, disminuyendo gradualmente conforme el sistema se aleje gradualmente de costas mexicanas.

La zona de baja presión con probabilidad de desarrollo ciclónico se desplazará al sur de las costas de Oaxaca y Guerrero, interaccionará con una vaguada en niveles altos de la atmósfera sobre el centro y sur de México, con divergencia y con una baja presión en superficie en el suroeste del golfo de México, provocando lluvias muy fuertes a intensas en el oriente, sur y sureste del territorio mexicano, incluyendo la península de Yucatán, pronosticándose lluvias puntuales torrenciales en San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Veracruz y Oaxaca.

El ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México ocasionará chubascos y lluvias fuertes en el norte, noreste y centro del territorio mexicano.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

