Huracán Priscilla: Estados que serán más afectados por lluvias esta semana

El huracán Priscilla, ubicado en el océano Pacífico, avanza lentamente frente a las costas de Colima y Jalisco, con dirección hacia la zona occidental de Baja California Sur. Su amplia circulación, junto con los desprendimientos nubosos, provocará lluvias intensas en los estados de Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero, mientras que en Baja California Sur, Sinaloa y Nayarit se prevén precipitaciones de moderadas a fuertes.

Además, se esperan rachas de viento entre 70 y 90 km/h y oleaje de 5 a 6 metros en las costas de Jalisco y Colima. En Michoacán, los vientos alcanzarán velocidades de 50 a 70 km/h, con olas de 3 a 4 metros, y en las zonas costeras de Baja California Sur (sur), Sinaloa, Nayarit y Guerrero, se anticipan rachas de 40 a 50 km/h y oleaje de hasta 3 metros.

Por otro lado, la onda tropical número 36 se desplazará lentamente por el sureste del país, donde interactuará con una circulación ciclónica en niveles altos ubicada al suroeste del Golfo de México. A esto se suma la divergencia atmosférica y los desprendimientos nubosos de la vaguada monzónica, que se mantendrá muy cerca de las costas del Pacífico Sur Mexicano. Estas condiciones provocarán lluvias muy fuertes e intensas en esa región, incluyendo la Península de Yucatán, además de precipitaciones significativas en el oriente del territorio nacional.

Asimismo, un canal de baja presión sobre el interior de la República, junto con el ingreso de humedad proveniente del Pacífico y del Golfo de México, favorecerá la presencia de chubascos y lluvias fuertes en distintas zonas del noroeste, norte, noreste y centro de México, manteniendo condiciones inestables en gran parte del país.

Estados que serán más afectados por lluvias esta semana

Lunes

Jalisco (suroeste)

Colima

Michoacán (costa)

Guerrero (este y suroeste)

Oaxaca (oeste, noreste y costa)

Chiapas (norte y sur)

Veracruz (sur)

Tabasco

Campeche (suroeste)

Quintana Roo (este y sureste)

Puebla

Yucatán

Martes

Costas de Baja California Sur

Sinaloa

Nayarit

Jalisco

Colima

Guerrero

Morelos

Ciudad de México

Estado de México

Miércoles

Puebla (norte y este)

Veracruz (centro y sur)

Oaxaca (norte y costa)

San Luis Potosí (este)

Querétaro (norte)

Hidalgo (noreste)

Chiapas (norte y costa)

Tabasco (oeste y sur)

Jueves

San Luis Potosí (este)

Querétaro (norte)

Hidalgo (noreste)

Puebla (norte y este)

Veracruz (norte y costa)

Oaxaca (norte y costa)

Chiapas (norte y costa)

Las lluvias pronosticadas podrán estar acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo, además de originar incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves, encharcamientos e inundaciones en zonas bajas. Las rachas fuertes de viento podrían derribar árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Gobierno de México

BB