Inapam: ¿Qué promociones tiene Suburbia para los adultos mayores?

Conoce aquí los exclusivos descuentos de Suburbia si presentas tu tarjeta del Inapam

Por: El Informador

Suburbia ha lanzado en su página oficial ofertas relámpago con rebajas de hasta 300 pesos en más de 600 productos seleccionados. ESPECIAL

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) es el organismo público encargado de favorecer al bienestar de las personas de la tercera edad a través de la Credencial del Inapam, desde la cual se puede acceder a importantes descuentos gracias a su Directorio de Beneficios, incluyendo no solo farmacias y supermercados como Walmart o Soriana, sino también en establecimientos de moda como Suburbia.

¿Qué promociones tiene Suburbia con la tarjeta del Inapam?

Quienes presenten su tarjeta Inapam al momento de pagar en cualquier sucursal de Suburbia reciben un 5% de descuento directo en su compra individual. Esta es una excelente opción para quienes buscan ropa, calzado o accesorios a mejor precio.

Además del descuento exclusivo con Inapam, Suburbia ha lanzado en su página oficial ofertas relámpago con rebajas de hasta 300 pesos en más de 600 productos seleccionados, incluyendo artículos como:

  • Pantalones y camisetas
  • Perfumes y bolsos
  • Ropa de cama como cobertores y colchas

¿Qué otros comercios hay con promociones del Inapam?

La tarjeta del Inapam también puede usarse para obtener descuentos en múltiples tiendas y servicios. Estos otros de los establecimientos participantes y el porcentaje de descuento que ofrecen:

  • Estafeta 15 por ciento 
  • Fraiche 20 por ciento 
  • Zapatería Baltaconfort 7  por ciento 
  • Zapatería Speed 20 por ciento 
  • Onena 12 por ciento 
  • Ópticas Devlyn 20 por ciento 
  • Ópticas Lux 15 por ciento 

¿Cómo obtener tu tarjeta INAPAM?

Para acceder a todos estos beneficios, es necesario contar con la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam). Estos son los requisitos para tramitarla:

  • Tener 60 años cumplidos o más
  • Acta de nacimiento legible
  • Identificación oficial vigente
  • CURP actualizada
  • Comprobante de domicilio (máximo seis meses de antigüedad)
  • Fotografía reciente, tamaño infantil, de frente, fondo blanco, sin lentes ni gorra, en papel fotográfico (puede ser a color o blanco y negro)

Además, es importante recordar que el Inapam también ofrece otros programas como Vinculación Productiva, y ha confirmado que algunos adultos mayores podrán recibir un aguinaldo mínimo de 4 mil 182 pesos en diciembre de 2025, dependiendo de su situación.

AO
 

