Lemus insiste en homologar criterios de seguridad en centrales camioneras por desapariciones

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, insistió en el llamado a diputados federales para homologar los criterios de seguridad en todas las centrales de autobuses para evitar desapariciones con fines de reclutamiento por parte del crimen organizado.

Esto se da tras la detención de dos presuntos reclutadores el pasado sábado en la Nueva Central Camionera, así como la liberación de un joven.

El mandatario reclamó que lleva varios meses solicitando la homologación, incluso, puso de ejemplo que hay casos que se han registrado en la Nueva Central Camionera de Tlaquepaque que involucran a jóvenes de otros estados.

"No ha habido de parte de las y los legisladores federales una respuesta a esta necesidad urgente. Es un fenómeno de toda la república y si no ponemos urgentemente los candados necesarios para evitar el reclutamiento de estos jóvenes, el fenómeno va a seguir creciendo".

La iniciativa consiste en reformar la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal y es impulsada por la diputada federal de Movimiento Ciudadano por Jalisco, Claudia Salas y Alfonso Ramírez Cuéllar, legislador de Morena, esto a petición de la alcaldesa de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez.

Lemus adelantó que se reunirá con diputados federales de todas las bancadas para abordar el tema, pero también temas relacionados al presupuesto federal para Jalisco en 2026. Entre ellas, están las bancadas de Movimiento Ciudadano y Morena, esta última con una reunión con la legisladora jalisciense Mery Gómez Pozos, presidenta de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados.

A la par, mencionó que habrá una reunión con el secretario de Economía, Marcelo Ebrard.

Por otro lado, Pablo Lemus resaltó la localización con vida de 7 personas que permanecían como desaparecidas desde hace varios días, entre ellas, algunos posibles testigos del asesinato de una familia originaria del estado de Michoacán, así como Francisca Arteaga Mendoza, artista plástica mejor conocida como 'Frany', quien desapareció el pasado 27 de agosto, por lo tanto, los casos estarían relacionados.

"Lo que se presume es que está todo ligado con esta situación del taller mecánico que se dio con el asesinato de una familia de Michoacán".

Lemus dijo que presuntamente las 7 personas estuvieron ubicadas en el mismo lugar de resguardo por parte de sus captores, aunque esperarán sus declaraciones a partir de hoy.

Mientras en el caso del enfrentamiento que finalizó en Teocaltiche tras iniciar en el estado de Zacatecas, Lemus dijo que fueron 5 fallecidos tras el tiroteo entre criminales y elementos del Ejército Mexicano.

