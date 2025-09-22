Las alarmas de seguridad en Jalisco volvieron a activarse luego de un enfrentamiento en el municipio de Teocaltiche que dejó un saldo rojo. Un enfrentamiento entre civiles armados y elementos de la Defensa derivó en la muerte de cuatro personas y en la detención de otras cinco; la información preliminar indica que el tiroteo comenzó en Zacatecas y terminó en Jalisco.Según los primeros reportes, personal del Ejército destacamentado en Zacatecas patrullaba cerca de la comunidad de Agua Tinta cuando observaron a varios sujetos a bordo de un vehículo y les ordenaron detenerse.Los sujetos intentaron escapar y detonaron sus armas, lo que derivó en un enfrentamiento y una persecución que se extendió hasta el municipio de Teocaltiche; tras los hechos se reportó que cuatro personas perdieron la vida y cinco más fueron arrestadas.Hasta ahora las autoridades no han emitido información oficial al respecto, pero se sabe que en el lugar hay presencia de soldados y agentes de la Secretaría de Seguridad y de la Fiscalía de Jalisco.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *OA