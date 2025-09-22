Un golpe fuerte se dio a la organización criminal Cártel Nueva Generación (CNG), luego de que un presunto “lavador” de dinero obtuviera un revés jurídico.

Un juez vinculó a proceso a Óscar Antonio "N", operador financiero del CNG por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada con la finalidad de cometer operaciones con recursos de procedencia ilícita.

El Ministerio Público aportó los datos de prueba y el juez dictó prisión preventiva oficiosa y cuatro meses para la investigación complementaria .

En agosto de 2024 se inició la carpeta de investigación con motivo de la denuncia presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), por hechos presuntamente constitutivos de delito mediante operaciones financieras inusuales y diversas empresas por parte de Óscar Antonio.

El 11 de septiembre de este año Óscar Antonio fue arrestado en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) procedente de Barcelona , España.

El detenido es considerado "lavador" de dinero de Rubén Oseguera Cervantes, alias "El Mencho" y Abraham Oseguera Cervantes, alias "El Rodo", a través de la compra de propiedades y empresas tequileras y ganaderas .

También se tiene conocimiento que se encargaba de gestionar el cambio de nombre de propiedad con apoyo de notarios públicos ubicados en diversos municipios de Jalisco.

En esa ocasión el gabinete de Seguridad informó que a través de trabajos de investigación realizados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), y en cumplimiento a una orden de aprehensión, integrantes de la Guardia Nacional (GN), Ejército, en coordinación con elementos de la Secretaría de Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) lo detuvieron en el AICM.

