Se incendia pipa que transportaba material peligroso en Lagos de Moreno

La mañana de hoy lunes 22 de septiembre, una pipa que transportaba material peligroso se incendió sobre la autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí .

Los hechos se registraron cerca del kilómetro 68 de la Autopista Lagos de Moreno-San Luis Potosí.

La Guardia Nacional pidió, a través de sus redes sociales, tomar precauciones, ya que se registró un cierre total a la circulación por ambos sentidos.

"#TomePrecauciones en #Jalisco se registra cierre total de circulación por #VehiculoIncendiado cerca del km 019+600 de la Autopista Lagos de Moreno-San Luis. Atienda indicación vial", indica la publicación de @GN_Carreteras a través del perfil de X.

Los Ángeles Verdes dijeron que en estos momentos se brinda atención de choque por alcance e incendio de tracto camión tipo pipa que transporta material peligroso.

"#ReporteCarretero cierre total en #Guanajuato Aut. Lagos de Moreno - SLP, km 68, ambos sentidos Cierre a la circulación por atención de choque por alcance e incendio de tracto camión tipo pipa que transporta material peligroso", dice la publicación en X de la cuenta @AngelesVerdesMX.

Invitan a que los interesados, en caso de que requieran mayor información, llamen al 078.

