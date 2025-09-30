Hospitales Civiles impulsan detección temprana de cáncer de mama

El Hospital Civil de Guadalajara implementará la campaña Gratuita de Detección Oportuna de Cáncer de Mama "La Detección Temprana está en tus Manos, Acude al Hospital Civil de Guadalajara", con el fin de detectar de forma temprana dicha enfermedad.

La campaña se llevará a cabo durante el mes de octubre, mes de la sensibilización sobre el cáncer de mama. Tanto en el Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde" como en el Nuevo Hospital Civil "Dr. Juan I. Menchaca" y el Hospital Civil de Oriente donde se realizarán algunas actividades como revisiones mamarias y programación de estudios de imagen —mamografía y eco mamario— para detección oportuna de cáncer de mama, a personas con factores de riesgo.

La campaña está dirigida principalmente para las mujeres con factores de riesgo o mayores de 40 años. Manuel Cortés, jefe de Clínica de Mama del Antiguo Hospital Civil de Guadalajara "Fray Antonio Alcalde", señaló que la mayoría de pacientes con la enfermedad acuden a atenderse cuando no son etapas tempranas.

"El 75% de las pacientes acuden a la consulta en etapas 3 y 4. Una etapa 3 es un tumor por arriba de los 5 centímetros. Es el meollo del problema del cáncer de mama en México. La lucha es intentar que las mujeres vayan, está en sus manos ir a tomarse una mastografía cada día. Cuando están en etapa 3 y 4, no podemos ofrecerles tanto en sobrevida global y en curación prácticamente nada".

Alejandro Acosta, jefe del Servicio de Ginecología y coordinador de la Campaña de Detección de Cáncer de Mama del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara "Dr. Juan I. Menchaca", explicó algunos de los factores no modificables que provocan el cáncer de mama.

"Ser mujer es un factor; la edad, también, se conoce que arriba de los 40 años es un factor que puede predisponer, sobre todo después de los 50; antecedentes familiares, el porcentaje de transmisión familiar genético tiende a ser entre el 5 y 10% solamente. Hay otros factores, tenemos identificados ciertos genes; el hecho de empezar la menstruación de manera temprana, antes de los 12 años o de terminar después de los 55 años; convivir con hormonas en un factor prolongado; el tejido mamario denso".

Pero también hay otros factores como el consumo de alcohol, pacientes con obesidad o sobrepeso, sin actividad física, el uso de Terapia hormonal Sustitutiva (THS), el uso de anticonceptivos hormonales automedicados, no haber lactado, entre otros.

Horarios y días disponibles para realizarse el examen

De lunes a viernes

Antiguo Hospital Civil "Fray Antonio Alcalde": 08:40 a 14:00 horas y 15:00 a 16:00 horas.

Nuevo Hospital Civil "Dr. Juan I. Menchaca": 09:00 a 14:00 horas.

Hospital Civil de Oriente: 27 – 28 de octubre, de 09:00 a 16:00 horas.

AO

