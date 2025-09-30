MTU: ¿Qué hacer si te equivocaste al fijar el límite en las transferencias?

A partir del 1 de octubre de 2025, México comenzará a aplicar el Monto Transaccional del Usuario (MTU), una nueva medida que establecerá un tope máximo para transferencias electrónicas. En caso de que la hayas cajeteado al registrar tu monto, no te preocupes, que aquí te contamos la solución.

En respuesta al incremento de fraudes financieros y ciberataques —numerosos países, incluido México—, han adoptado esta nueva medida, misma que obliga a los bancos a establecer un límite predeterminado dinero por transferencia.

Esto debes hacer si quieres modificar tu límite de MTU

En caso de que un usuario defina un límite y luego desee modificarlo por, pongamos de ejemplo, haberla cajeteado, este podrá hacerlo sin problema, ya que no existe un límite irreversible. La modificación del MTU se hará directamente desde la banca móvil o desde el portal en línea del banco.

Por el contrario, en caso de que el cliente no configure su límite antes del 1 de octubre de 2025, el sistema aplicará de manera automática el tope estándar de 12 mil 800 pesos. Cabe mencionar que este nuevo esquema de control en las transferencias electrónicas se aplicará en dos etapas:

1 de octubre de 2025

Los bancos deberán habilitar el MTU en sus canales digitales.

Enero de 2026

La medida será de cumplimiento obligatorio para todos los usuarios del sistema financiero.

Este proceso de implementación tuvo un periodo de preparación de 16 meses, iniciando con su publicación oficial en junio de 2024.

