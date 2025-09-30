Detienen a hombre que se hacía pasar por policía del Estado de México en Tlaquepaque

Por portar vestimenta táctica con supuestos logos de una institución de policía del Estado de México y por llevar consigo un arma de fuego sin el permiso correspondiente, elementos de la Policía Metropolitana (Metropol) detuvieron a un hombre en la colonia Lomas de Tlaquepaque, en la ex Villa Alfarera.

Durante uno de los recorridos de vigilancia permanente del denominado " Operativo Tlaquepaque ", oficiales del escuadrón motorizado "Guepardos" notaron a un sujeto que circulaba a bordo de una cuatrimoto en el cruce de la Calzada Lázaro Cárdenas y la calle Rufino Tamayo. A simple vista, el hombre portaba lo que parecía ser una pistola.

Por ello se le marcó el alto y, tras realizar la inspección de seguridad conforme al protocolo, le aseguraron un arma de fuego calibre 9 milímetros y un cargador abastecido con 10 cartuchos útiles.

El detenido, identificado como Enrique "N", de 27 años y originario de la Ciudad de México, presuntamente intentó identificarse como policía del Estado de México. Luego dijo que era trabajador de seguridad privada, pero no presentó ningún documento y/o permiso de portación de la pistola.

Enrique "N" fue puesto a disposición de un agente del ministerio público, donde se determinará su situación legal y se abrirá la respectiva carpeta de investigación.

