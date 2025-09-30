El día de hoy, elementos de la Comisaría de Seguridad de Zapopan lograron la detención de dos presuntos ladrones a los que les aseguraron dos motocicletas. Las acciones de seguridad se llevaron a cabo en las colonias La Cima y Tabachines del municipio.

En el primer caso oficiales del Escuadrón de Reacción y Operaciones Especiales "EROE" detuvieron a un adolescente que se desplazaba en una motocicleta con reporte de robo en calles de la colonia La cima.

Los hechos se enmarcan en el Operativo Jaguar de la Comisaría de Seguridad. Oficiales se encontraban realizando un recorrido de vigilancia sobre los cruces de las avenidas Juan Gil Preciado y La Cima cuando avistaron una motocicleta Bajaj Pulsar, color gris, tripulada por dos masculinos que al percatarse de la presencia de los elementos descendieron del automotor para darse a la huida. Tras la persecución se logró detener a uno de ellos.

Luego de verificar los números de identificación de la motocicleta, se pudo saber que contaba con reporte de robo del día 22 de septiembre. Por ello, un adolescente de 17 años fue puesto en custodia y remitido ante el agente del Ministerio Público para determinar su situación legal.

En otra acción, elementos del Escuadrón Motorizado “Jaguares” detuvieron a un masculino y aseguraron una motocicleta con reporte de robo en calles de la colonia Tabachines.

Nuevamente los oficiales se encontraban realizando un recorrido de vigilancia, esta vez sobre los cruces de la Avenida Tabachines y Paseo de los Sabinos. En el lugar se avistó una motocicleta Bajaj 150cc, color blanco, tripulada por un masculino que al percatarse de la presencia del personal mostró una actitud evasiva por lo que fue interceptado.

Al verificar los números de identificación del automotor, se pudo saber que ésta contaba con reporte de robo del día 7 de septiembre, por lo que el masculino de 24 años de edad originario de Colombia fue puesto en custodia.

De igual forma, el sujeto custodiado fue remitido ante el agente del Ministerio Público para continuar con los procedimientos correspondientes y determinar su situación legal.

