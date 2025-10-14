Buen Fin 2025: ¿Cuándo es la fecha límite para registrar tu negocio?

El Buen Fin 2025, considerado el fin de semana más esperado por los consumidores mexicanos y una de las estrategias de reactivación económica más relevantes del país, ya tiene todo listo para su próxima edición. Miles de empresas se preparan para participar en esta jornada de descuentos, y la Secretaría de Economía ha recordado a los comerciantes la fecha límite para registrar sus negocios: el 12 de noviembre.

De acuerdo con la información oficial, el registro puede realizarse en el sitio www.elbuenfin.org, donde tanto pequeñas como grandes empresas deben ingresar sus datos fiscales y comerciales para poder aparecer en el listado oficial de participantes. Este paso es obligatorio para quienes deseen ofrecer promociones bajo el nombre e imagen de El Buen Fin, garantizando que los consumidores identifiquen negocios verificados.

La edición 2025 del evento se celebrará del 13 al 17 de noviembre, coincidiendo con el megapuente por el aniversario de la Revolución Mexicana, lo que anticipa una fuerte afluencia de compradores tanto en tiendas físicas como en plataformas digitales.

El objetivo, según las autoridades, es impulsar el consumo interno y ofrecer a las familias mexicanas la oportunidad de adelantar sus compras navideñas con descuentos reales y opciones de pago accesibles. Además, la Profeco anunció que realizará operativos de vigilancia para evitar irregularidades y falsos descuentos durante los cuatro días del evento.

Por su parte, la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio (Concanaco Servytur) invitó a los negocios a completar su registro con tiempo, ya que solo las empresas registradas podrán acceder a los beneficios de promoción y aparecer en el mapa digital de participantes, una herramienta que facilita a los consumidores localizar establecimientos cercanos con ofertas certificadas.

Con la fecha límite marcada para el martes 12 de noviembre, los comercios aún tienen algunos días para cumplir con el trámite y formar parte de esta iniciativa que, año con año, deja una derrama económica millonaria en todo el país.

