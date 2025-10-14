El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que este martes 14 de octubre se registrarán lluvias intensas y muy fuertes en varias regiones de México, mientras el país sigue lamentando el número de muertes por las precipitaciones en zonas de Centro y Sur.

Este día, canales de baja presión sobre el occidente del golfo de México, el sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con una circulación ciclónica en niveles altos que desplazará sobre el sur de dicho golfo y con una zona de baja presión con probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Sur Mexicano, originarán lluvias puntuales intensas en Chiapas; puntuales muy fuertes en Tabasco, Veracruz y Oaxaca; y puntuales fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche .

Un nuevo frente frío (núm. 7) se aproximará e ingresará sobre el noroeste del país y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, generarán fuertes rachas de viento y descenso de temperaturas en dicha región, así como intervalos de chubascos en Baja California; y lluvias aisladas en zonas de Sonora.

Un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y el centro de la República Mexicana, así como el ingreso de aire húmedo proveniente del océano Pacífico y golfo de México, además de inestabilidad atmosférica, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Puebla; puntuales fuertes en Michoacán, Colima, Jalisco, Nayarit, Durango, Chihuahua, San Luis Potosí, Hidalgo y Tamaulipas; intervalos de chubascos en Morelos, Querétaro, Estado de México, Nuevo León y Sinaloa; además de lluvias aisladas en zonas de Tlaxcala, Ciudad de México, Guanajuato y Coahuila.

Consulta: Nubes y calor ligero marcarán el martes para Guadalajara

Simultáneamente, la onda tropical núm. 37 se desplazará al sur de las costas de Jalisco y Colima, reforzando la probabilidad de lluvias en el occidente del territorio nacional . Al final del día, dicha onda tropical continuará avanzando hacia el oeste y dejará de afectar al país.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 14 de octubre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Chiapas (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Puebla, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Tabasco. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chihuahua, Durango, San Luis Potosí, Tamaulipas, Hidalgo, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Sinaloa, Nuevo León, Estado de México, Querétaro y Morelos. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sonora, Coahuila, Guanajuato, Tlaxcala y Ciudad de México.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA