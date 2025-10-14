Aguinaldo: ¿Quiénes reciben el pago antes del Buen Fin 2025?

A pocas semanas de que inicie el Buen Fin 2025, algunas personas reciben un adelanto de su aguinaldo de este año para que puedan aprovechar las ventas con descuentos y promociones con motivo de los 5 días más baratos del año. Todos los clientes podrán disfrutar de esto en tiendas físicas o en línea, del 13 al 17 de noviembre, aunque los que recibirán el pago del dinero navideño podrían destinar más al gasto.

Pero, ¿quiénes reciben el pago del aguinaldo antes del Buen Fin 2025? Se trata de los pensionados del IMSS y el ISSSTE.

Los beneficiarios del primer seguro, los pensionados del IMSS, deben recibir el depósito el día lunes 3 de noviembre. Este pago es para aquellos que están inscritos en la Ley de Seguridad Social vigente hasta el 30 de junio de 1997 por cesantía en edad avanzada o vejez. Ese día también les debe caer en sus cuentas el dinero de la pensión del onceavo mes del año.

Los del segundo seguro, es decir, los pensionados del ISSSTE, deberán recibirlo alrededor de la primera quincena de noviembre.

Pero no son las únicas personas que tendrán ese beneficio. Asimismo, los trabajadores afiliados al ISSSTE, que son burócratas y funcionarios, y que tienen derecho a un aguinaldo de 40 días, recibirán su primera parte en esa fecha. Se trata de servidores de las dependencias federales y órganos administrativos desconcentrados; personal operativo de confianza; personal de enlace y de mando; personal del Servicio Exterior Mexicano en funciones en territorio nacional y el extranjero; personal militar en activo; personas físicas contratadas bajo el régimen de honorarios; pensionados militares; veteranos de la Revolución con pensión a cargo del ISSSTE; y personal de otras categorías autorizadas por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

