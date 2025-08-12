Llevarán productos de Jalisco a ferias agroalimentarias internacionales

Productores de tequila, mango, aguacate, berries, entre otros, participarán este año en por lo menos cuatro ferias internacionales con apoyo del Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y el Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroalimentario de Jalisco.

Eduardo Ron, secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado, dijo que lo que se busca es mejores precios para los productores del campo.

El funcionario anunció una inversión de 7 millones de pesos de los cuales el Gobierno del Estado aportará 3.5 millones de pesos a través de la Sader y 3.5 millones de pesos del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroalimentario de Jalisco.

"Creo que este tipo de acciones son contundentes para que el campo de Jalisco sea más rentable", dijo.

Añadió que lo que se busca con esto es buscar mejores mercados y ofrecer la garantía de la calidad e inocuidad de los productos del campo de Jalisco.

Lorena Delgado González, presidente del Consejo de Desarrollo Agropecuario y Agroalimentario de Jalisco anunció la participación de productores de Jalisco en cuatro ferias internacionales.

Las cuatro ferias en las que van a participar con Foodex en Japón, Frut atraction en Madrid, España; Global Production en Anaheim, California y Asia Frut en Hong Kong.

La participación en estas ferias forma parte del proyecto ejecutivo emanado de las necesidades de los socios del Sedar.

El objetivo es impulsar la oferta agroalimentaria jalisciense y generar oportunidades comerciales con el lema Jalisco en boca de todos

"Nuestra presencia internacional en estas ferias es estratégicas para abrir nuevos mercados y consolidar los ya existentes", concluyó.

