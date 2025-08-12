Martes, 12 de Agosto 2025

Se acerca TORMENTA para esta noche de martes, 12 de agosto en Guadalajara

Para este martes 12 de agosto, te compartimos el pronóstico del clima en la Perla Tapatía

Por: Anel Solis

De acuerdo al pronóstico del clima se prevé tormentas esta noche, del 12 de agosto en Guadalajara. EL INFORMADOR/ ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado.

Asimismo, Se disipa la tormenta tropical “Ivo”, al encontrarse con aguas más frías en el Pacífico, provocando cada vez efectos menores en el país. 

Para el día de hoy, 12 de agosto se prevé cielo parcialmente nublado y con lluvias en las diferentes regiones del estado . 

Por otro lado se pronostica que en el Área Metropolitana de Guadalajara lluvias y gran actividad eléctrica para hoy.  

¿Lloverá en Guadalajara HOY, 12 de agosto por la noche?

Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos con nubes y claros y tormentas esta noche. 

¿Cómo estará el clima en Guadalajara esta noche, 12 de agosto?

De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se esperan temperaturas mínimas de 18 grados centígrados  y máximas de  22 grados centígrados esta noche en Guadalajara.

Hora   Temperatura  Se pronostica
19:00  22 grados centígrados  Nubes y claros
20:00  21 grados centígrados  Nubes y claros
21:00  20 grados centígrados  Nubes y  claros
22:00  19 grados centígrados  Tormenta
23:00  18 grados centígrados  Tormenta

Con información de Meteored y El Servicio Meteorológico Nacional (SMN).***

