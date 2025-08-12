El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, informó que para la región Pacífico Centro se espera, en el transcurso del día, cielo medio nublado a nublado.Asimismo, Se disipa la tormenta tropical “Ivo”, al encontrarse con aguas más frías en el Pacífico, provocando cada vez efectos menores en el país. Para el día de hoy, 12 de agosto se prevé cielo parcialmente nublado y con lluvias en las diferentes regiones del estado . Por otro lado se pronostica que en el Área Metropolitana de Guadalajara lluvias y gran actividad eléctrica para hoy. Según Meteored, en diferentes zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) se prevén cielos con nubes y claros y tormentas esta noche. De acuerdo al sitio oficial del clima Meteored en Guadalajara se esperan temperaturas mínimas de 18 grados centígrados y máximas de 22 grados centígrados esta noche en Guadalajara.Con información de Meteored y El Servicio Meteorológico Nacional (SMN).**** * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * * AS