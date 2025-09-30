Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda tropical número 35 que se desplaza al sur de la península de Yucatán; la entrada de aire húmedo procedente del océano Pacífico; golfo de México y mar Caribe; una baja presión en superficie sobre el golfo de México; una vaguada en altura sobre el sureste; además de un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Jalisco. En Puerto Vallarta habrá cierta caída lluvia.De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá parcialmente nuboso; con temperaturas que oscilarán de los 30 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Suroeste que correrán a 21 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 0.2 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:También se reporta oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de Puerto Vallarta.Según advirtió el SMN, durante el amanecer de este día y, localizado en la cuenca del Atlántico, “Imelda” se intensificó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, aproximadamente a mil 320 km al noreste de Cabo Catoche, en Quintana Roo. Aunque no representa peligro, se mantienen en vigilancia. Con información del SMN, IAM, y Meteored.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO