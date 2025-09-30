Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda tropical número 35 que se desplaza al sur de la península de Yucatán; la entrada de aire húmedo procedente del océano Pacífico; golfo de México y mar Caribe; una baja presión en superficie sobre el golfo de México; una vaguada en altura sobre el sureste; además de un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Jalisco. En Puerto Vallarta habrá cierta caída lluvia.

A esta lloverá hoy, 30 de septiembre, en Puerto Vallarta

De acuerdo con la cadena Meteored, en la urbe vallartense el cielo permanecerá parcialmente nuboso; con temperaturas que oscilarán de los 30 a los 24 grados centígrados y ráfagas de viento Suroeste que correrán a 21 km/h. Por igual, se registra la caída de lluvia —con una acumulación de agua de 0.2 mm— en el 80% de su región durante las siguientes horas:

03:00 PM Lluvia (50%) Acumulación de agua de 0.2 mm

También se reporta oleaje de 2 a 3 metros en los litorales de Puerto Vallarta.

Actualización de la tormenta tropical “Imelda”

Según advirtió el SMN, durante el amanecer de este día y, localizado en la cuenca del Atlántico, “Imelda” se intensificó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, aproximadamente a mil 320 km al noreste

de Cabo Catoche, en Quintana Roo. Aunque no representa peligro, se mantienen en vigilancia.

Con información del SMN, IAM, y Meteored.

