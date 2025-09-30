Sujeto sospechoso de corrupción de menores es aprehendido en El Salto

La Fiscalía de Jalisco dio a conocer que, tras un operativo donde intervinieron agentes de la Policía de Investigación, el Agente del Ministerio Público y actuarios, adscritos a la Vicefiscalía en Investigación Regional, así como personal de la Comisaría de Seguridad Pública del municipio de El Salto, se logró la captura de Moisés Alejandro “N”, presunto agresor sexual de menores.

Esta operación se logró gracias a los trabajos de investigación y de inteligencia de la Vicefiscalía en Investigación Regional. Se desahogó una orden de cateo y se ejecutó una orden de aprehensión en un domicilio ubicado en la colonia Cima Serena, en el municipio mencionado.

Moisés Alejandro “N” fue aprehendido por su supuesta responsabilidad en los delitos de abuso sexual infantil y corrupción de menores, ya que está presuntamente involucrado en hechos ocurridos en febrero de 2022.

La orden judicial fue emitida por el Juzgado Primero de Control, Enjuiciamiento, Justicia Integral para Adolescentes y Ejecución Penal del Quinto Distrito Judicial, con sede en Chapala.

Durante el cateo en el domicilio del detenido se aseguraron distintos datos de prueba el pasado 18 de septiembre, entre ellos:

Un teléfono celular de la marca Huawei

Documentos de identificación a nombre del detenido

Un CPU

Una memoria USB

10 tarjetas de memoria Micro SD

La propiedad fue asegurada por la Fiscalía del Estado para continuar con las investigaciones.

