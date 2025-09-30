La Tormenta Tropical “Imelda” se intensificó a huracán categoría 1 —en la escala Saffir-Simpson—, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través de su reporte en punto de las 06:00 horas. Aquí te decimos cuál es su trayectoria y posible peligro.

Además, a raíz del paso de “Imelda”, al menos dos personas fallecieron este pasado lunes en la región este de Cuba, además, esta ha dejado a miles de desplazados, inundaciones, deslaves, desbordamiento de ríos y áreas incomunicadas.

El primer ministro, Manuel Marrero, lamentó "el fallecimiento de dos personas" en un mensaje en redes sociales. Las provincias más afectadas son Santiago de Cuba —segunda en importancia— y Guantánamo.

¿Cuál es el actual desplazamiento de “Imelda”?

El centro de “Imelda” se localiza a 290 km al norte de Isla Gran Abaco, en Bahamas, y a mil 320 km al noreste de Cabo Catoche, en Quintana Roo. Este, presenta vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y se desplaza hacia el noreste a 11 km/h.

Según advirtió la Conagua, debido a su distancia y trayectoria, “Imelda” no representa peligro para el territorio nacional.

AO

