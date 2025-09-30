Martes, 30 de Septiembre 2025

LO ÚLTIMO DE Internacional

Internacional |

"Imelda" se convierte en huracán; este es su rumbo

El paso de “Imelda”, hasta el momento, ha dejado un saldo de dos fallecidos

Por: SUN .

Esta imagen publicada por la NASA el día de ayer, muestra a la tormenta

Esta imagen publicada por la NASA el día de ayer, muestra a la tormenta "Imelda", a la izquierda, y al huracán "Humberto", en el oceano Atlántico. AP / NASA

La Tormenta Tropical “Imelda” se intensificó a huracán categoría 1 —en la escala Saffir-Simpson—, según informó la Comisión Nacional del Agua (Conagua) a través de su reporte en punto de las 06:00 horas. Aquí te decimos  cuál es su trayectoria y posible peligro.

Además, a raíz del paso de “Imelda”, al menos dos personas fallecieron este pasado lunes en la región este de Cuba, además, esta ha dejado a miles de desplazados, inundaciones, deslaves, desbordamiento de ríos y áreas incomunicadas.

El primer ministro, Manuel Marrero, lamentó "el fallecimiento de dos personas" en un mensaje en redes sociales.  Las provincias más afectadas son Santiago de Cuba —segunda en importancia— y Guantánamo.

Lee: Retiran 150 toneladas de lirio del Lago de Chapala

¿Cuál es el actual desplazamiento de “Imelda”?

El centro de “Imelda” se localiza a 290 km al norte de Isla Gran Abaco, en Bahamas, y a mil 320 km al noreste de Cabo Catoche, en Quintana Roo. Este, presenta vientos máximos sostenidos de 120 km/h, rachas de 150 km/h y se desplaza hacia el noreste a 11 km/h.

Según advirtió la Conagua, debido a su distancia y trayectoria, “Imelda” no representa peligro para el territorio nacional.

*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp

AO
 

Temas

Lee También

Recibe las últimas noticias en tu e-mail

Todo lo que necesitas saber para comenzar tu día

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones