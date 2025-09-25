El peso mexicano inicia este jueves sacudido por el valor del dólar, en una jornada marcada por la decisión final del Banco de México (Banxico).

A las primeras horas de este día —07:30 de la mañana—, la divisa mexicana se sitúa en los mercados internacionales en 18.48 pesos por dólar, lo que representa una caída diaria de 0.31 por ciento. En la sesión overnight, el precio cerró en 18.42 pesos por dólar.

Por su parte, el tipo de cambio DOF, establecido por el Banco de México (Banxico), se sitúa en 18.4312 pesos por dólar.

Otras divisas

“Este día, el peso retrocede frente al dólar, en un contexto donde los inversionistas están atentos a la próxima decisión de política monetaria del Banxico”, señalaron analistas de Monex. En lo que va de 2025, el peso mexicano acumula una apreciación del 11.20 por ciento.

Hoy, 15 de las 16 principales divisas de Bloomberg monitoreadas por Bloomberg tienen pérdidas frente al dólar, con la única excepción del real brasileño, (0.07%).

Tipo de cambio en los principales bancos de México, hoy 25 de SEPTIEMBRE de 2025

Banco Se vende Se compra Banco Azteca 17.20 18.89 BBVA 17.57 18.70 Banorte 17.15 18.80 Banamex 17.82 18.91

Hoy, la mejor opción de venta es en Banorte. Recuerda que la cotización del dólar cambia a lo largo del día, por lo que su precio final de compra y venta puede variar.

Con información de Bloomberg, SUN y DOF.

AO