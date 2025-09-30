Por segundo día consecutivo, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) amanece con cierres viales.

El día de ayer por la tarde noche, ecos de lluvia ubicados, por el radar Doppler del Instituto Astronómico y Meteorológico de la Universidad de Guadalajara (UdeG), al norte de Zapopan, así como en la Zona Industrial de Guadalajara y los límites con Tlaquepaque trajeron una precipitación que arreció en algunos puntos específicos del AMG.

Las principales colonias afectadas son Arroyo Hondo, Lomas de Tabachines y La Martinica. En esta última se registraron niveles de hasta cinco metros de profundidad por lo que se requirió intervención de Protección Civil.

A espera de la actualización de esta mañana, al día de ayer se habían rescatado a 96 personas, 78 adultos, el resto menores y un canino. Hasta el momento solo se reporta una persona lesionada que fue atendida por elementos de Cruz Verde y Cruz Roja.

Ante el nivel de afectaciones, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, informó que se activó un operativo integral para atender a los afectados, por lo que elementos de Protección Civil y Bomberos, así como distintas autoridades trabajan en conjunto con el fin de brindar apoyo y garantizar el bienestar de los ciudadanos.

Derivado de esta precipitación, algunas calles sufren inundación por lo que fueron cerradas a la circulación esta mañana de martes 30 de septiembre. A continuación te ponemos los cruces afectados.

Estos son los cierres viales para este martes 30 de septiembre por la mañana

Paso a desnivel de avenida Belisario Domínguez y Anillo Periférico

Cruce de Calle de los Manzanos y Paseo de los Huajotes

Por su parte se ha atendido los siguientes cierres que ya cuentan con circulación vehicular normal:

Av. Parres Arias y Av. Las Torres

