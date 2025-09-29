Retiran 150 toneladas de lirio del Lago de Chapala

Como parte de las labores del programa "Sábados en acción", el gobierno de Chapala, lancheros, comerciantes y voluntarios realizaron una jornada de retiro de lirio del Lago de Chapala, del cual extrajeron 150 toneladas de la planta.

Los equipos realizaron la limpieza desde las 08:00 hasta las 12:00 horas en el malecón del vaso lacustre. En total se emplearon dos retroexcavadoras, cuatro camionetas y cuatro camones de carga para remover el lirio mojado.

El presidente municipal de Chapala, Alejandro Aguirre Curiel, agradeció a las personas que se sumaron a las labores de limpieza, que consistieron en arrastrar la planta a la orilla con rastrillos, sacarlo con palas y/o con las manos para subirlo a las unidades de carga. Las toneladas retiradas fueron llevadas a un predio de la Hacienda La Labor, donde será procesado como composta para las áreas verdes del municipio.

"Iniciamos la campaña de extracción de lirio en el malecón de Chapala, dentro de nuestro programa Sábados de acción. Agradezco al personal del Gobierno de Chapala, al equipo del DIF, a comerciantes, a lancheros y voluntarios que se sumaron con entusiasmo a esta labor […]. Con el compromiso de todas y todos, seguimos trabajando para mantener nuestro malecón en las mejores condiciones", comentó el alcalde.

En los trabajos también participaron la síndico del Ayuntamiento, Lilia Alvarado; el tesorero, Alan López; la directora del DIF municipal, María Eugenia Leal Serrano, y alrededor de 20 directores de diversas áreas.

