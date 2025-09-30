El Servicio Meteorológico Nacional (SMN), fuente climática oficial del Gobierno de México, advirtió este martes 30 de septiembre que al menos dos estados de la República Mexicana registrarán lluvias puntuales intensas. Estos son los detalles:

Para hoy, la onda tropical núm. 35 se desplazará lentamente al sur de la península de Yucatán, y en interacción con la entrada de aire húmedo del mar Caribe ocasionará lluvias puntuales muy fuertes en Quintana Roo, Yucatán y Campeche.

Una baja presión en superficie sobre el golfo de México y una vaguada en altura extendida sobre el sureste mexicano, propiciarán lluvias puntuales intensas en Chiapas y el sur de Veracruz; y puntuales muy fuertes en Tabasco y Oaxaca.

Un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, en combinación con el ingreso de aire húmedo del océano Pacífico y golfo de México, generarán lluvias puntuales muy fuertes en Guerrero, Michoacán, Jalisco, Nayarit, Aguascalientes, Zacatecas y Durango; puntuales fuertes en Puebla, Tlaxcala, Morelos, Estado de México, Ciudad de México, Colima y Sinaloa; intervalos de chubascos en Guanajuato, San Luis Potosí, Tamaulipas y Chihuahua; y lluvias aisladas en zonas de Hidalgo, Querétaro, Coahuila, Nuevo León y Baja California Sur .

Finalmente, continuará el ambiente cálido a caluroso por la tarde en la mayor parte de la República Mexicana, con temperaturas máximas de 35 a 40 °C en zonas de Baja California, Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Sinaloa, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

Los intervalos de chubascos y las lluvias puntuales fuertes a intensas, se acompañarán con descargas eléctricas y podrían acompañarse con caída de granizo.

Pronóstico de lluvias para hoy 30 de septiembre de 2025:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Veracruz (sur) y Chiapas (sur). Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit, Jalisco, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sinaloa, Colima, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Tlaxcala. Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Tamaulipas, San Luis Potosí y Guanajuato. Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Querétaro e Hidalgo.

Las lluvias puntuales fuertes a intensas podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas fuertes de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Con información del Servicio Meteorológico Nacional

OA

