La tormenta que se presentó la tarde de este lunes golpeó varias zonas del norte del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), dejando severas afectaciones en colonias como Arroyo Hondo, Lomas de Tabachines, y sobre todo, en La Martinica, donde el agua acumulada, en su nivel más bajo, alcanzó los 5 metros.

Ante esta situación, el presidente municipal de Zapopan, Juan José Frangie, informó que se activó un operativo integral para atender de inmediato las afectaciones, en el que La Martinica, junto con las colonias Lomas de Tabachines y Mesa Colorada, son zonas prioritarias.

Para brindar apoyo, elementos de la Unidad de Protección Civil y Bomberos de Zapopan, Policía y Servicios municipales acudieron a los puntos afectados.

Esta mañana, Juan José Frangie realiza un recorrido en La Martinica para hacer una evaluación de los daños. Hasta el momento se tiene conocimiento de 37 viviendas afectadas.

El desastre en La Martinica es similar al del pasado 15 de julio, cuando una tormenta provocó el desbordamiento del cauce conocido como Arroyo Hondo, dejando afectaciones en 144 viviendas (98 con daño a menaje y otras 27 con evaluaciones estructurales), varias personas lesionadas y la muerte de una menor.

