Martes, 30 de Septiembre 2025

Calidad del Aire AMG: Así amanece la ciudad HOY martes 30 de septiembre

A las 8:00 am de este martes 30 de septiembre de 2025, así amanece la calidad del aire en distintas zonas del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG)
 

Por: El Informador

Este es el índice de la calidad por zonas del AMG. EL INFORMADOR /ARCHIVO

Según el Sistema de Monitoreo Atmosférico de Jalisco (SIMAJ), administrado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET), a las 8:00 am de este martes 30 de septiembre de 2025, el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), reporta su calidad del aire en la mayor parte como Buena, marca una como Aceptable y otra parte sin datos.

Índice de la calidad por zonas:

Santa Margarita: 17 puntos IMECA 
Santa Anita: 31 puntos IMECA 
Las Pintas: 39 puntos IMECA 
Miravalle: 30 puntos IMECA
Tlaquepaque: 2 puntos IMECA
Oblatos: 21 puntos IMECA
Santa Fe: 46 puntos IMECA

ESPECIAL / SEMADET 
Afectaciones

Población en general y población sensible:

Se considera que el riesgo es mínimo o nulo.

Recomendaciones

Personas con enfermedades cardiovasculares o respiratorias y mayores de 60 años, menores de 12 años, personas gestantes y población en general:

Disfruta actividades al aire libre.

MV

