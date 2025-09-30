Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda tropical número 35 que se desplaza al sur de la península de Yucatán; la entrada de aire húmedo procedente del océano Pacífico; golfo de México y mar Caribe; una baja presión en superficie sobre el golfo de México; una vaguada en altura sobre el sureste; además de un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Jalisco. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se registra una gran caída de tormenta eléctrica.En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Sureste que correrán a 22 km/h. Además, se reporta registro de lluvia en el 90% de su región —con una acumulación de agua de 12 milímetros— en las siguientes horas:Según advirtió el SMN, durante el amanecer de este día y, localizado en la cuenca del Atlántico, “Imelda” se intensificó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, aproximadamente a mil 320 km al noreste de Cabo Catoche, en Quintana Roo. Aunque no representa peligro, se mantienen en vigilancia.*Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp.AO