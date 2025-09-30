Según informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la onda tropical número 35 que se desplaza al sur de la península de Yucatán; la entrada de aire húmedo procedente del océano Pacífico; golfo de México y mar Caribe; una baja presión en superficie sobre el golfo de México; una vaguada en altura sobre el sureste; además de un canal de baja presión sobre la Mesa del Norte y la Mesa Central, traerán lluvias muy fuertes —de 50 a 75 milímetros— en Zacatecas, Aguascalientes, Nayarit y Jalisco. Al interior del Área Metropolitana de Guadalajara se registra una gran caída de tormenta eléctrica.

A esta lloverá hoy, 30 de septiembre, en Guadalajara

En la ciudad de Guadalajara, el cielo estará parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 25 y los 16 grados centígrados, junto a ráfagas de viento Sureste que correrán a 22 km/h. Además, se reporta registro de lluvia en el 90% de su región —con una acumulación de agua de 12 milímetros— en las siguientes horas:

03:00 a 04:00 PM Lluvia (30%) Acumulación de agua de 0.1 milímetros 05:00 a 06:00 PM Tormenta (80%) Acumulación de agua de 2.4 milímetros 07:00 09:00 PM Lluvia (80%) Acumulación de agua de 1.9 milímetros

Actualización de la tormenta tropical “Imelda”

Según advirtió el SMN, durante el amanecer de este día y, localizado en la cuenca del Atlántico, “Imelda” se intensificó a huracán de categoría 1 en la escala Saffir-Simpson, aproximadamente a mil 320 km al noreste de Cabo Catoche, en Quintana Roo. Aunque no representa peligro, se mantienen en vigilancia.

