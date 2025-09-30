De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, algunas zonas de la Ribera de Chapala esperan lluvias este martes 30 de septiembre.Ajijic presenta potencial para lluvias débiles durante la mañana, posteriormente se espera un cielo parcialmente cubierto. En la noche no se descarta la aparición de lluvias de baja intensidad.Se pronostica una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 18°.Jocotepec presenta probabilidad de lluvia constante durante todo el día, aunque se espera que estos eventos sean de baja intensidad.Se estima una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 17°.No se descarta la aparición de lluvias débiles durante las primeras horas de la mañana. En la tarde existe un 70% de probabilidad de una tormenta acompañada de actividad eléctrica. Para el resto del día se prevé un cielo parcialmente cubierto.Se espera que la temperatura máxima alcance los 24° C, y la mínima los 18°.La probabilidad de lluvia en Ocotlán se concentra en horas de la tarde y la noche, previendo que estos eventos estén acompañados de descargas eléctricas. Durante el resto del día se espera un cielo parcialmente cubierto.Se prevé una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 17°.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp * * *MB