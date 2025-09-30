De acuerdo con el pronóstico del sitio especializado Meteored, algunas zonas de la Ribera de Chapala esperan lluvias este martes 30 de septiembre.

Clima Ribera de Chapala HOY martes 30 de septiembre de 2025

Ajijic

Ajijic presenta potencial para lluvias débiles durante la mañana, posteriormente se espera un cielo parcialmente cubierto. En la noche no se descarta la aparición de lluvias de baja intensidad.

Hora Probabilidad de lluvia 10:00 40% 11:00 30% 20:00 60% 23:00 50%

Se pronostica una temperatura máxima de 24° C, y una mínima de 18°.

Jocotepec

Jocotepec presenta probabilidad de lluvia constante durante todo el día, aunque se espera que estos eventos sean de baja intensidad.

Hora Probabilidad de lluvia 10:00 40% 11:00 40% 17:00 80% 20:00 50% 23:00 30%

Se estima una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 17°.

Chapala

No se descarta la aparición de lluvias débiles durante las primeras horas de la mañana. En la tarde existe un 70% de probabilidad de una tormenta acompañada de actividad eléctrica. Para el resto del día se prevé un cielo parcialmente cubierto.

Hora Probabilidad de lluvia 10:00 30% 20:00 70% 23:00 50%

Se espera que la temperatura máxima alcance los 24° C, y la mínima los 18°.

Ocotlán

La probabilidad de lluvia en Ocotlán se concentra en horas de la tarde y la noche, previendo que estos eventos estén acompañados de descargas eléctricas. Durante el resto del día se espera un cielo parcialmente cubierto.

Hora Probabilidad de lluvia 17:00 50% 20:00 80% 23:00 40%

Se prevé una temperatura máxima de 25° C, y una mínima de 17°.

