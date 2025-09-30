Estamos a tan solo unos días de vivir una nueva edición de las Fiestas de Octubre en Guadalajara. En esta ocasión, del 3 de octubre al 3 de noviembre tendrás la oportunidad de participar de la celebración que cada año llena de música y entusiasmo a los tapatíos. Con música, actividades populares, expresiones culturales y entretenimiento para todas las edades, las Fiestas de Octubre son uno de los eventos más importantes en el Área Metropolitana de Guadalajara y suelen recibir la atención de gran parte del occidente del país.Como cada año, el centro de la actividad musical es el Auditorio Benito Juárez. En su alrededor se instalarán los tradicionales juegos mecánicos y los puestos de comida, así como los escenarios principales del resto de eventos. Por supuesto, también se llevará a cabo el tradicional Palenque, en el que se presentarán diversos artistas en un formato más exclusivo que el de los músicos que aparezcan en el Auditorio Benito Juárez.Para aquellos que busquen alargar la jornada de fiesta, se habilitarán dos zonas para el esparcimiento nocturno; una zona de antros y otra de restaurantes.A continuación te mostramos la lista de artistas y las fechas de los conciertos que podrás disfrutar gratis en el Auditorio Benito Juárez por las Fiestas de Octubre.Todos estos conciertos están cubiertos con tu entrada a la Zona General de las Fiestas de Octubre.* * * Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de Whatsapp * * *OB