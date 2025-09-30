Estamos a tan solo unos días de vivir una nueva edición de las Fiestas de Octubre en Guadalajara. En esta ocasión, del 3 de octubre al 3 de noviembre tendrás la oportunidad de participar de la celebración que cada año llena de música y entusiasmo a los tapatíos. Con música, actividades populares, expresiones culturales y entretenimiento para todas las edades, las Fiestas de Octubre son uno de los eventos más importantes en el Área Metropolitana de Guadalajara y suelen recibir la atención de gran parte del occidente del país.

Como cada año, el centro de la actividad musical es el Auditorio Benito Juárez. En su alrededor se instalarán los tradicionales juegos mecánicos y los puestos de comida, así como los escenarios principales del resto de eventos. Por supuesto, también se llevará a cabo el tradicional Palenque, en el que se presentarán diversos artistas en un formato más exclusivo que el de los músicos que aparezcan en el Auditorio Benito Juárez.

Para aquellos que busquen alargar la jornada de fiesta, se habilitarán dos zonas para el esparcimiento nocturno; una zona de antros y otra de restaurantes.

A continuación te mostramos la lista de artistas y las fechas de los conciertos que podrás disfrutar gratis en el Auditorio Benito Juárez por las Fiestas de Octubre.

Lista de conciertos GRATIS en el Auditorio Benito Juárez durante las Fiestas de Octubre 2025

Todos estos conciertos están cubiertos con tu entrada a la Zona General de las Fiestas de Octubre.

Fecha Artista 3 de octubre Sebastián Yatra 4 de octubre Icons of Classic Rock 5 de octubre Banda El Recodo 6 de octubre Zoé 7 de octubre Cierre de Canta Jalisco Canta 8 de octubre Fiesta con la Banda (Fiesta Mexicana 92.3 FM) 9 de octubre Camila 10 de octubre Caifanes 11 de octubre Natalia Jiménez 12 de octubre Joss Favela y Sus Compas 13 de octubre El Evento del Barrio (La Mejor 95.5 FM) 14 de octubre Enjambre 15 de octubre Los Ángeles Azules 16 de octubre DLD & Kinky 17 de octubre Ha*Ash y Kaia Lana 18 de octubre Water Castle 19 de octubre Belinda 20 de octubre La Fiebre Grupera de Lakebuena 97.1 FM 21 de octubre Pesado 22 de octubre Morat 23 de octubre Piso 21 24 de octubre Joaquín Medina, Los Esquivel y Yng Lvcas 25 de octubre Grupo Frontera 26 de octubre Manuel Mijares 27 de octubre Homenaje a Marco Antonio Muñiz 28 de octubre Carlos Vives 29 de octubre Fiesta Diversa 30 de octubre Tropicalísimo 31 de octubre Intocable 1 de noviembre Bad Gyal 2 de noviembre María José 3 de noviembre Leyendas Gruperas! (Los Yonic’s, Los Muecas, Los Freddy’s, Los Caminantes, Los Zamacona) 4 de noviembre La Arrolladora Banda El Limón

OB