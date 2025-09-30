Martes, 30 de Septiembre 2025

Lluvia arrastra camión en Puerto Vallarta (FOTOS)

Los hechos ocurrieron el día de ayer en la colonia El Colorado al norte del municipio

Por: Oscar Eduardo Bravo Gutiérrez

Los diversos incidentes causados por la lluvia fueron atendidos por personal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta. ESPECIAL / FACEBOOK Protección Civil y Boomberos de Puerto Vallarta

Los incidentes fueron atendidos por personal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta. ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta

Los pasajeros del camión varado debieron ser auxiliados para evitar ser arrastrados por la corriente. ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta

Un camión de ruta fue arrastrado por la corriente y se quedó varado el día de ayer en Puerto Vallarta. ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta

Elementos de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta lograron la apertura y desazolve de la calle Pablo Picasso. ESPECIAL / Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta

El día de ayer por la tarde, Puerto Vallarta recibió una fuerte tormenta que se desató poco antes de las 16:00 horas ocasionando diversas afectaciones en el municipio. Entre ellas destacó un camión urbano que quedó atrapado en una profunda inundación al norte de la ciudad.

Los hechos ocurrieron este lunes 29 de septiembre por la tarde cuando un camión de la ruta Las Palmas fue arrastrado y quedó varado entre agua y lodo en el cruce de las calles Gustavo Díaz Ordaz y Miguel Alemán, frente a la Plaza del Colorado 152, en la colonia El Colorado. Los pasajeros que se encontraban dentro del vehículo debieron ser evacuados con el apoyo de cuerdas fijadas debido a la fuerza de la corriente. No se reportan lesionados. El incidente fue atendido por diversas autoridades entre los que se encontraban elementos de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta.

Por otra parte, en la zona hotelera norte se registraron inundaciones en colonia Las Glorias, especialmente en las inmediaciones del Hotel acanto Del Sol a causa de alcantarillas obstruidas.

Los incidentes fueron atendidos por personal de Protección Civil y Bomberos de Puerto Vallarta.

En una acción paralela, elementos de la misma unidad lograron la apertura y desazolve de la calle Pablo Picasso luego de reportarse inundación. Oficiales continúan trabajando para reestablecer el buen estado de las vialidades del municipio.

